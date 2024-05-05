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مراكش: جثة الفتاة القاصر طفت على سطح المسبح والمحكمة المغربية تُدين سياحاً كويتيين

محكمة في المغرب/ صورة تعبيرية
محكمة في المغرب/ صورة تعبيرية Copyright Abdeljalil Bounhar/AP
Copyright Abdeljalil Bounhar/AP
بقلم:  يورونيوز
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على خلفية وفاة فتاة قاصر غرقا في مسبح فيلا بمنتجع واحة سيدي إبراهيم الساحلي بمراكش، أصدرت المحكمة الإبتدائية بمراكش، أحكاما بالسجن بحق عدد من السياح الكويتيين.

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وأدانت المحكمة سائحاً كويتياً بالسجن النافذ لمدة 7 أشهر، و4 أشهر مع وقف التنفيذ بحق 7 متهمين كويتين آخرين بتهمة "الفجور وتعاطي المخدرات"، إلى جانب الحبس النافذ لـ10 أشهر بحق سيدة مغربية، وشهرين مع إيقاف التنفيذ بحق فتاتين مغربيتين.

وتعود وقائع القضية إلى ليلة الثلاثاء 16 أبريل/نيسان، عندما تم اكتشاف جثة الفتاة القاصر تطفو على سطح حمام السباحة في فيلا كانت بعض الفتيات القاصرات يقضين فيها سهرة مع مواطنين كويتيين. 

ونُقلت الفتاة التي كانت في العشرينات من العمر، بالسيارة إلى عيادة خاصة، لكنها كانت قد فارقت الحياة.

 ووضع المتهمون رهن الاعتقال الاحتياطي، بانتظار نتائج التشريح الطبي الذي سيحدد ما إذا كانت الوفاة غرقاً نتيجة جرعة زائدة من المخدرات القوية أو القتل خنقاً أو تسمماً.

ومن المرجح أن تكون الوفاة نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.

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