شاهد: رغم كارثة الزلزال.. مراكش المغربية تحتفل باليوم العالمي للسياحة على طريقتها الخاصة

بقلم: يورونيوز

تضمن برنامج الاحتفال بيوم السياحة العالمي في مراكش مساهمة المتخصصين في مختلف قطاعات السياحة الحيوية التي تشكل دعامة قوية لاقتصاد المملكة.

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استضافت مدينة مراكش المغربية منتدى خاصا تحت شعار "الحكمة والتضامن والمرونة لإعادة البناء معا"، بمناسبة اليوم العالمي للسياحة لعام 2023.

ويهدف المنتدى إلى إبراز دعم المملكة الثابت لموضوع السنة الذي اختارته منظمة السياحة العالمية الذي يحمل عنوان "دعم السياحة والاستثمارات الخضراء، الاستثمار في الكوكب والناس والرخاء".

كما يسلط الضوء على صمود البلد الذي أنهكته ويلات الزلزال الأخير واستعادة مظاهر الحياة والفرحة بين سكان المناطق المنكوبة، في صورة تعكس مدى قدرة المغاربة على التعافي من الأزمات والاستمرار في استقطاب السياح من جميع أنحاء العالم.

وتضمن برنامج الاحتفال بيوم السياحة العالمي في مراكش، والذي تم تطويره من خلال نهج تشاركي على مدى يومين متتاليين، مساهمة المتخصصين في مختلف قطاعات السياحة الحيوية التي تشكل دعامة قوية لاقتصاد المملكة.

ومن ضمن الفعاليات، تم نصب منطاد ضخم مزين بألوان العلم المغربي بساحة جامع الفنا الشهيرة، بحضور والي مراكش والسلطات المحلية.

ويسعى المنظمون إلى تسليط الضوء والتأكيد بشكل رمزي على تصميم جميع أصحاب المصلحة في قطاع السياحة، بما في ذلك المواطنين والسائحين الأجانب، على مواصلة الكفاح نحو التقدم وضمان الاستدامة وتطوير صناعة السياحة ضمن إطار استراتيجي وتضامني.