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المغرب: حمار زاكورة المعنف يجد في جمعية جرجير الأمان بعد الاعتداء عليه (فيديو)

حظيرة دواب تابعة لجمعية جرجير في مراكش
حظيرة دواب تابعة لجمعية جرجير في مراكش Copyright MASNRT
Copyright MASNRT
بقلم:  يورونيوز
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تقول سوزانا ميدشين رئيسة جمعية جرجير إن استخدام القسوة ضد الحيوانات ليست بالبساطة التي تبدو عليها أو يعتقدها البعض.

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نُقل حمار بُترت ساقاه الخلفيتان جراء اعتداء تعرض لهه من مزارع بزعم دخول الحمار حقله في ضواحي زاكورة ونقل إلى مراكش لتلقي الرعاية والعلاج الطبي.

وقد رفع مكتب المدعي العام في زاكورة دعوى قضائية ضد المزارع، وستعقد أول جلسة استماع الأسبوع المقبل.

وقد نُقل الحمار في نهاية المطاف إلى محمية للدواب تديرها جمعية جرجير الخيرية للبغال والحمير ”جرجير ترست“، حيث خضع الحمار لعملية جراحية استغرقت أربع ساعات - وقالت الجمعية الخيرية إن كل شيء سار على ما يرام، ولتمكين الحمار من المشي مرة أخرى، تم صنع كرسي متحرك على يد حداد.

تقول سوزانا ميدشين رئيسة جمعية جرجير إن استخدام القسوة ضد الحيوانات ليست بالبساطة التي تبدو عليها أو يعتقدها البعض، فهي جزء من الطبيعية البشرية.

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