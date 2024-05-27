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رحلة مثيرة إلى حضارات عريقة.. موقع شالة الأثري المغربي يفتح أبوابه مجددا أمام الزوار

شالة موقع أثري في مدينة الرباط المغربية
شالة موقع أثري في مدينة الرباط المغربية Copyright يوروفيجن
Copyright يوروفيجن
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت شركة التنمية الجهوية "منطقة الرباط للتراث التاريخي"، السمؤولة عن إدارة موقع شالة الأثري، عن إعادة فتحه أمام الزوار بعد أنجاز أعمال ترميم شاملة كانت قد بدأتها سنة 2021.

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وقال بيان صادر عن الشركة، إن "الموقع الأثري شالة، الذي صنف كمعلم تاريخي منذ 1920، وأدرج ضمن مواقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو سنة 2012، يحتل موقعا استراتيجيا في قلب العاصمة، الرباط، ويتمتع بقيمة تاريخية وأثرية لا تقدر بثمن، مشددا على أنه "كنز ثقافي حقيقي محمي، ويتم ترميمه وصيانته باستمرار".

ويتيح موقع شالة الأثري لزائريه فرصة فريدة للانطلاق في رحلة عبر الزمن واكتشاف روائع الحضارات التي تعاقبت على حكم المنطقة، من بينها الآثار الرومانية والموريتانية.

بعد استكشاف المدينة العتيقة، يُمكن للزوار التوجه إلى المقبرة المرينية للتجول بين أضرحتها المزيّنة والوقوف على عظمة الحضارة المرينية.

وختاما، يمكنهم الاسترخاء في حدائق الأبراج والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

وكانت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قد أعلنت في عام 2023، عن اكتشافات أثرية مهمة بموقع شالة التاريخي.

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