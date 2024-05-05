فيديو: مصرع رجل في حادث غريب عند بوابة البيت الأبيض فما القصة؟

بقلم: يورونيوز

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكي مصرع سائق سيارة اصطدمت ببوابة البيت الأبيض ليلة السبت، وقال إنه يحقق في الحادث المميت باعتباره "حادثاً مرورياً فقط" ولم يكن هناك أي تهديد لمقر إقامة الرئيس.

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وقال جهاز الخدمة السرية في بيان له إنه عثر على السائق ميتا داخل السيارة بعد الحادث الذي وقع قبل الساعة 10:30 مساء بقليل بالتوقيت المحلي عند البوابة الخارجية للبيت الأبيض، دون ذكر تفاصيل عن هوية سائق السيارة.

وأضاف الجهاز أنه نفذ عدة بروتوكولات أمنية وحاول عناصره تقديم مساعدة للسائق لكن تبين أنه قد توفي.

وأكد البيان أنه لا يوجد أي تهديد على البيت الأبيض، مضيفا أن جهاز الخدمة السرية سيواصل التحقيق في الحادث، بينما أحال "جزء التحقيق المتعلق بالاصطدام المميت" إلى إدارة شرطة العاصمة واشنطن.

وقالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن إن السيارة اصطدمت بحاجز أمني عند تقاطع شارع 15 وشارع بنسلفانيا شمال غرب. وأضافت: "في هذا الوقت، يتم التحقيق في الحادث باعتباره حادثاً مرورياً فقط، من قبل وحدة التحقيقات في الحوادث الكبرى التابعة لشرطة العاصمة.