إصابة بن غفير في حادث سير بعد اجتيازه الإشارة الحمراء في الرملة

بقلم: يورونيوز

نقل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفيرإلى المستشفى بعد إصابته في حادث سير في مدينة الرملة الجمعة وفقا للإعلام الإسرائيلي.

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أصيب وزير الأمن القومي الإسرائيلي في حادث سيارة ونقل إلى المستشفى يوم الجمعة بعد وقت قصير من زيارته لمكان هجوم طعن في الرملة، بحسب الشرطة الإسرائيلية ووسائل إعلام محلية.

وبعد زيارة موقع الهجوم، تعرض إيتمار بن غفير لحادث سير قالت الشرطة إنه أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص. وقالت هيئة البث الرسمية إن مركبة الوزير قد انقلبت بعد اجتيازه الإشارة الحمراء أثناء ذهابه لتفقد مكان حادث الطعن في مدينة الرملة.

وقالت القناة 12 إن إصابة الوزير بين "طفيفة ومتوسطة." وأصيب معه في الحادث ابنته وحارسه وسائقه.

وكانت عملية الطعن التي وقعت يوم الجمعة آخر عملية طعن تضرب المدن والبلدات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في غزة في 7 أكتوبر، فيما تكثفت اقتحامات القوات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث قتلت تلك القوات والمستوطنين 489 فلسطينياً.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية قبل ساعات أن شخصا واحدا أصيب في حادث طعن بمدينة الرملة، حيث أدى الهجوم إلى إصابة شابة تبلغ من العمر 18 عامًا، نقلها المسعفون إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن منفذ الهجوم قُتل بالرصاص بعد وقت قصير من تنفيذ عملية الطعن، ووصفت أجهزة الطوارئ الإسرائيلية منفذ الهجوم بالمتشدد.