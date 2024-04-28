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"عار عليكم".. مظاهرة داعمة لغزة أمام حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض الذي حضره بايدن

مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين خارج فندق استقبل العشاء السنوي لصحفيي البيت الأبيض
مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين خارج فندق استقبل العشاء السنوي لصحفيي البيت الأبيض Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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تجمع عشرات المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، خارج أحد المطاعم في واشنطن، حيث كانت تقام السبت الحفلة السنوية لمراسلي البيت الأبيض، واتهموا الصحفيين الأمريكيين بالتستر على الحرب وتشويهها.

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وألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كلمة في المناسبة، إلا أنه لم يتطرق في خطابه إلى الحرب الدامية التي تقودها إسرائيل منذ أشهر في قطاع غزة، والتي أسفرت حتى هذه اللحظات عن مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وجاء هذا الحفل في وقت تشهد فيه الولايات الأمريكية مظاهرات طلابية حاشدة خرجت دعما لغزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية ووقف إمداد الأسلحة لتل أبيب.

ورفع المتظاهرون الذين احتشدوا خارج المطعم في فندق واشنطن هيلتون علم فلسطين.

واستقبلت هتافات مثل "عار عليكم" الضيوف الذين وصلوا إلى الحفل، ومن بينهم سياسيون وصحفيون وممثلون.

ووجد بايدن، مثل معظم أسلافه، في المناسبة الفرصة لتوجيه الانتقادات لمنافسيه السياسيين، وكان نجم السهرة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ومنذ أشهر تواجه إدارة بايدن الكثير من الانتقادات؛ بسبب مواقفها من الحرب الدائرة في قطاع غزة، والتي تؤكد دعمها الكامل لإسرائيل.

وخلال الحفل، وصف بايدن منافسه ترامب بـ"عديم النضج"، وسخر من تقدمه بالسن.

واعتبر الرئيس أو وصول ترامب مجددا إلى البيت الأبيض وفوزه بولاية ثانية "سيكون أكثر ضرراً لأمريكا من ولايته الأولى".

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