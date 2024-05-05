فيديو: إصابة 10 جنود إسرائيليين على الأقل في هجوم صاروخي لحماس على معبر كرم أبو سالم

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام عبرية إصابة عشرة جنود على الأقل من بينهم جروح خطيرة جرّاء هجوم صاروخي نفذته حركة حماس من مدينة رفح على معبر كرم أبو سالم ظهر اليوم الأحد.

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وقال الجيش الإسرائيلي إن الموقع تعرض لهجوم بعشر قذائف بينما أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الهجمة تضمنت إطلاق 14 قذيفة هاون على الأقل من مدينة رفح في "هجوم غير اعتيادي".

وأضاف الجيش الإسرائيلي بأنه قرر إغلاق المعبر بعد إرسال دعم عسكري ومروحيات وجنود وسيارات إسعاف لإجلاء الجرحى من موقع الهجوم.

בהמשך להתרעות בכרם שלום, זוהו כעשרה שיגורים שחצו מסמוך למעבר רפיח לעבר מרחב כרם שלום. מעבר כרם שלום נסגר בשעה זו למעבר משאיות — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) May 5, 2024

ويأتي الهجوم في وقت تلوح فيه إسرائيل بهجمة برية وشيكة على مدينة رفح التي أصبحت المأوى الأخير لحوالي 1.4 مليون فلسطيني في جنوب قطاع غزة.

كذلك تتزامن الهجمة مع استمرار المفاوضات المتعثرة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع مع أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأدى الهجوم وإغلاق المعبر إلى تعطيل دخول المواد الغذائية وغيرها من المساعدات الإنسانية عبر المعبر إلى غزة، ووجه ضربة جديدة لجهود وقف إطلاق النار المستمرة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وعقب الهجوم، طالب رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، بغلق جميع المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة.

كذلك هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد بإطلاق العملية العسكرية في رفح، وأضاف أن حماس ليست مهتمة بعقد صفقة لوقف القتال وتبادل الرهائن.

وقال غالانت: "لقد حددنا علامات مثيرة للقلق على أن حماس لا تنوي في الواقع المضي قدماً نحو أي إطار اتفاق معنا. ما يعنيه هذا هو عملية في رفح وقطاع غزة بأكمله في المستقبل القريب جداً".

وترفض إسرائيل حتى الآن إرسال وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل التفاوض حول الصفقة المقترحة.

واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الويم الأحد حماس بطرح "مطالب غير مقبولة".