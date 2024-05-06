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موقع أكسيوس: إدارة بايدن أوقفت شحنة أسلحة إلى إسرائيل لأول مرة منذ بدء الحرب

قذيفة مدفعية M795 عيار 155 ملم - أرشيف
قذيفة مدفعية M795 عيار 155 ملم - أرشيف Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قال موقع أكسيوس الأمريكي Axios، إن الولايات المتحدة أوقفت ولأول مرة الأسبوع الماضي شحنة أسلحة إلى إسرائيل.

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ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين إن إدارة بايدن التي تواجه انتقادات بسبب دعمها إسرائيل أوقفت الشحنة التي كانت من المقرر أن تتوجه إلى تل أبيب الأسبوع الماضي.

ووفقًا لمسؤولين إسرائيليين فأن القرار أثار مخاوف جدية داخل الحكومة الإسرائيلية.

وطالبت واشنطن من تل أبيب تقديم ضمانات بأن الأسلحة الأمريكية يجب أن يتم استخدامها بما يتوافق مع القانون الدولي، وقدمت إسرائيل خطاب ضمانات موقعا في مارس/آذار. في الوقت الذي تواجه فيه إدارة بايدن انتقادات حادة من الأمريكيين الذين يعارضون الدعم اللامحدود لإسرائيل.

وخاضت الولايات المتحدة وإسرائيل مباحثات طويلة حول اجتياح رفح، حيث تطالب إدارة بايدن بضمان سلامة المدنيين ووضع خطة واضحة بهذا الشأن.

وزار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إسرائيل يوم الأربعاء الماضي وأجرى محادثة "صعبة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عملية إسرائيلية محتملة في رفح.

لكن الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الاثنين البدء بإخلاء منطقة شرق رفح في إشارة إلى بدء الاجتياح الذي تصر إسرائيل على تنفذيه على الرغم من كل الضغوط.

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