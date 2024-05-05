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شاهد: اغتيال مسؤول روسي بعبوة ناسفة في مدينة زاباروجيا الأوكرانية

السييارة التي قتل فيها المسؤول الروسي
السييارة التي قتل فيها المسؤول الروسي Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قالت لجنة التحقيق الروسية اليوم الأحد، إن مسؤولاً في مصلحة السجون قُتل عندما انفجرت عبوة ناسفة في سيارته في مدينة بيرديانسك الساحلية في جنوب أوكرانيا التي تحتلها روسيا.

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ونشرت اللجنة مقطع فيديو قصيراً يُظهر رجلًا يرتدي سترة محقق يُدون ملاحظات بجانب سيارة مُدمرة.

ولم يكشف البيان الذي صدر مع الفيديو عن تفاصيل حول الهدف، لكنه قال إن "موظف المرافق الإصلاحية" توفي على الفور.

ويتعرض المسؤولون المُعيّنون من قبل روسيا لمحاولات اغتيال وهجمات منتظمة في الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا حاليًا.

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