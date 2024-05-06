شولتس يزور القوات الألمانية في ليتوانيا ويتعهد بتقديم دعم عسكري موثوق لدول البلطيق

بقلم: يورونيوز

زار المستشار الألماني أولاف شولتس الجنود الألمان في ليتوانيا يوم الاثنين، وأكد أن بلاده تقف بشكل لا يتزحزح إلى جانب دول البلطيق.

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وقال شولتس في بابرادي في ليتوانيا، "ألمانيا تقف بحزم إلى جانب دول البلطيق".

وأضاف: "نحن ملتزمون تجاه بعضنا البعض. وهذا جزء من التفاهم الذي وجدناه في حلف شمال الأطلسي. وهذا يعني أننا سنحمي بعضنا البعض، ويمكن لجميع الدول الاعتماد علينا للدفاع عن كل شبر من أراضيها".

ونوه شولتس خلال الزيارة إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه الدول في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا.

وخلال زيارته، اصطحب شولتس على متن مدرعة من طراز "بوكسر" إلى تلة فوق المنطقة الواسعة، واختبر تدريبًا قتاليًا بالذخيرة الحية في أكبر منطقة تدريب عسكري في ليتوانيا.

وتأتي زيارة شولتس وسط تصاعد التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

وألقى مسؤولون غربيون اللوم على روسيا في التهديد بحرب أوسع نطاق من خلال القيام بأعمال استفزازية.