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رداً على "تهديدات استفزازية" لمسؤولين غربيين .. روسيا تعلن إجراء تدريبات على الأسلحة النووية

فلاديمير بوتين يتحدث خلال اجتماع لمجلس المشرعين الروس التابع للجمعية الفيدرالية الروسية في قصر توريد في سانت بطرسبرغ، روسيا، 26 أبريل 2024
فلاديمير بوتين يتحدث خلال اجتماع لمجلس المشرعين الروس التابع للجمعية الفيدرالية الروسية في قصر توريد في سانت بطرسبرغ، روسيا، 26 أبريل 2024 Copyright Alexei Danichev/Sputnik
Copyright Alexei Danichev/Sputnik
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، عزمها إجراء مناورات تحاكي استخدام أسلحة نووية تكتيكية، وذلك بعد أيام من رد فعل الكرملين الغاضب على تعليقات مسؤولين غربيين كبار بشأن الحرب في أوكرانيا.

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وقالت وزارة الدفاع في بيان إن التدريبات تأتي رداً على "تصريحات وتهديدات استفزازية لبعض المسؤولين الغربيين فيما يتعلق بالاتحاد الروسي".

وهذه هي المرة الأولى التي تصرح فيها روسيا علناً عن تدريبات تشمل أسلحة نووية تكتيكية، على الرغم من أن قواتها النووية الاستراتيجية تجري تدريبات بانتظام. 

وتتمتع الأسلحة النووية التكتيكية بقوة أقل مقارنة بالرؤوس الحربية الضخمة للصواريخ الباليستية العابرة للقارات والتي تهدف إلى محو مدن بأكملها.

ويبدو هذا الإعلان بمثابة تحذير لحلفاء أوكرانيا الغربيين بشأن التورط بشكل أكبر في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد كرر في الأسبوع الماضي أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا، وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن قوات كييف ستكون قادرة على استخدام الأسلحة البريطانية بعيدة المدى لضرب أهداف داخل روسيا. 

ووصف الكرملين هذه التصريحات بأنها خطيرة وتؤدي إلى تفاقم التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

تشمل الأسلحة النووية التكتيكية القنابل الجوية والرؤوس الحربية للصواريخ قصيرة المدى وذخائر المدفعية وهي مخصصة للاستخدام في ساحة المعركة.

وقالت الوزارة إن المناورات تهدف إلى "زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لإنجاز المهام القتالية" وستجرى بناء على أوامر الرئيس فلاديمير بوتين. وأضافت أن المناورات ستشمل وحدات صاروخية من المنطقة العسكرية الجنوبية إلى جانب القوات الجوية والبحرية.

المصادر الإضافية • أ ب

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