بعد أن ألمح إلى استعداد فرنسا إرسال قوات إلى كييف.. روسيا تعتبر كلام ماكرون "اتجاه خطير للغاية"

بقلم: يورونيوز

انتقدت الحكومة الروسية، الجمعة، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي لمح مرة أخرى إلى استعداد بلاده لإرسال قوات إلى أوكرانيا للمساعدة في الدفاع ضد الغزو الروسي المستمر، إذا طلبت كييف المساعدة.

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وفي مقابلة مع مجلة "ذي إيكونوميست" نشرت الخميس، قال ماكرون إن بلاده ستضطر إلى النظر في الطلب إذا تجاوزت روسيا الحدود الأوكرانية وتقدمت كييف بطلب كهذا.

وقال ماكرون رداً على سؤال عما إذا كان متمسكاً بتلك التصريحات: "لا أستبعد أي شيء؛ لأننا نواجه شخصاً لا يستبعد أي شيء".

وأضاف الرئيس الفرنسي أنه "في حال قررت روسيا التصعيد، فسيتعين علينا جميعا على أي حال أن نسأل أنفسنا هذا السؤال" بشأن إرسال قوات، واصفا رفضه استبعاد مثل هذه الخطوة بأنه "نداء استراتيجي لنظرائه".

وتعليقا على ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الجمعة، إن "البيان مهم للغاية وخطير للغاية، متهمًا ماكرون بإثارة مرارا وتكرارا احتمال التدخل المباشر على الأرض في الصراع الدائر في أوكرانيا".

وقال بيسكوف: "هذا اتجاه خطير للغاية".

وأثارت تصريحات ماكرون سابقا انتقادات واسعة من جانب روسيا وحلفائه في الناتو؛ بعد أناقترح الرئيس الفرنسي نشر قوات الفرنسية في أوكرانيا في وقت سابق هذا العام.

وعلى الرغم من إصرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دائمًا على الدفاع عن كل شبر من أراضي الناتو، إلا أنها استبعدت نشر قوات أمريكية في أوكرانيا.