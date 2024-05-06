Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

قيادي في حماس يؤكد: "أيّ عملية عسكرية في رفح لن تكون نزهة للجيش الإسرائيلي"

سكان رفح يبحثون عن أماكن آمنة
سكان رفح يبحثون عن أماكن آمنة Copyright Ismael Abu Dayyah/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Ismael Abu Dayyah/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أوضح عزت الرشق، أنّ العملية العسكرية التي تُهدّد الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها في رفح "لن تكون نزهة للجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "نتنياهو وحكومته يتحملان كامل المسؤولية".

اعلان

أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق، أنّ أيّ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة ستضع المفاوضات بين إسرائيل والحركة في مهب الريح.

وأوضح الرشق أنّ العملية العسكرية التي تُهدّد الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها في رفح "لن تكون نزهة للجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "نتنياهو وحكومته يتحملان كامل المسؤولية".

وتداولت وسائل إعلام عربية، معلومات مفادها أن الحركة الإسلامية قررت تعليق المفاوضات حول وقف إطلاق النار وإرجاء عودة الوفد المفاوض للقاهرة في انتظار ما ستسفر عنه جهود الوسطاء.

قبل أن تعود مصادر مصرية لتؤكد أن الوفد سيستأنف يوم غدا المفاوضات. 

ويبدو أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح انطلقت، وهي عملية تقول إسرائيل إنها "محدودة النطاق"، مما قد يُقوض جهود الوساطة المصرية والقطرية.

وكثيرا ما بررت إسرائيل رغبتها في اجتياح رفح بأنها المعقل الأخير لحماس، بالرغم من تحذيرات واشنطن والدول الغربية من تداعيات إنسانية كارثية. فرفح تضم أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، بينهم 1.4 مليون نازح.

المصادر الإضافية • وكالات

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

حرب غزة: إسرائيل تغلق معبر كرم أبو سالم بعد هجوم على جنودها.. ونتنياهو يتوعد رفح ويرفض وقف الحرب

وسط جحيم خيام النايلون.. نازحو غزة محاصرون بين موجات الحر وتفشي الأوبئة

حرب غزة: قصف إسرائيلي على القطاع ومقتل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية وبوادر إيجابية عن صفقة تبادل

إسرائيل قطاع غزة حركة حماس رفح - معبر رفح بنيامين نتنياهو هجوم