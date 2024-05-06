قيادي في حماس يؤكد: "أيّ عملية عسكرية في رفح لن تكون نزهة للجيش الإسرائيلي"

بقلم: يورونيوز

أوضح عزت الرشق، أنّ العملية العسكرية التي تُهدّد الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها في رفح "لن تكون نزهة للجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "نتنياهو وحكومته يتحملان كامل المسؤولية".

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أكد القيادي في حركة حماس عزت الرشق، أنّ أيّ عملية عسكرية إسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة ستضع المفاوضات بين إسرائيل والحركة في مهب الريح.

وأوضح الرشق أنّ العملية العسكرية التي تُهدّد الحكومة الإسرائيلية بتنفيذها في رفح "لن تكون نزهة للجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "نتنياهو وحكومته يتحملان كامل المسؤولية".

وتداولت وسائل إعلام عربية، معلومات مفادها أن الحركة الإسلامية قررت تعليق المفاوضات حول وقف إطلاق النار وإرجاء عودة الوفد المفاوض للقاهرة في انتظار ما ستسفر عنه جهود الوسطاء.

قبل أن تعود مصادر مصرية لتؤكد أن الوفد سيستأنف يوم غدا المفاوضات.

ويبدو أنّ العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح انطلقت، وهي عملية تقول إسرائيل إنها "محدودة النطاق"، مما قد يُقوض جهود الوساطة المصرية والقطرية.

وكثيرا ما بررت إسرائيل رغبتها في اجتياح رفح بأنها المعقل الأخير لحماس، بالرغم من تحذيرات واشنطن والدول الغربية من تداعيات إنسانية كارثية. فرفح تضم أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني، بينهم 1.4 مليون نازح.