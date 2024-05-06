هدية من "القلب"؟.. بوتين أهدى برلسكوني قلب غزال اصطاده فتقيأ الأخير

بقلم: بوتين

قال أحد الأصدقاء المقربين لرئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم له هدية قلب غزال، في حادث شديد الغرابة.

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وصرح فابريزيو سيكيتو، عضو مجلس الشيوخ السابق عن حزب "فورزا إيطاليا" الذي كان يتزعمه برلسكوني، في مقابلة نشرتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الأحد، أن الحادث وقع في عام 2013 عندما كان بوتين يرافق برلسكوني في رحلة صيد أثناء قضائهما عطلة معًا في إحدى منازله الريفية.

ويتذكر تشيكيتو ما قاله برلسكوني بعد عودته من روسيا: "لقد أظهر لي فلاديمير طبيعة عنيفة لم أكن أتوقعها من شخص طيب وعاقل مثله".

واعترف الرجلان أن علاقة وثيقة تجمعهما، حيث دافع برلسكوني عن بوتين بعد غزوه أوكرانيا، ووصف سيد الكرملين قطب الإعلام الذي تحول إلى سياسي بأنه "صديق حميم" بعد وفاته في يونيو/حزيران من العام الماضي.

وبحسب سيكيتو، قبل برلسكوني عرض بوتين بالذهاب للصيد، على الرغم من أنه لم يلمس بندقية قط في حياته.

وبمجرد وصوله إلى الغابة، سلم الرئيس الروسي بندقية لبرلسكوني، وسارا معًا في الثلج.

وعندما شاهد بوتين غزالين، حث برلسكوني على استهداف الهدف، قائلا "ذلك لك".

وأضاف، قال "بوتين لبرلسكوني: أطلق النار. وعندما رفض الرئيس الراحل، أطلق بوتين بنفسه النار على الغزالين، ومن ثم نظر إلى برلسكوني، وتوجه نحو الغزالين، وهو يحمل سكينا بيده.. قطع الحيوان إلى أرباع واستخرج قلبه. ثم أمر أحد الرجال من حاشيته بتقديم صينية خشبية لبرلسكوني، ووضع قطعة اللحم النازفة عليها"، قائلاً "إنها ستكون وجبة استثنائية".

وما كان من برلسكوني إلا أن اختبأ خلف شجرة ليتقيأ.

ومع ذلك، دافع رئيس الوزراء السابق عن صديقه. يتذكر سيكيتو قوله: "ربما تكون مجرد عادة صياد".