بقلم: يورونيوز

شاهد: جنود أوكرانيون يحتفلون بعيد الفصح على جبهة القتال في دونيتسك

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اضطر الجنود الأوكرانيون في دونيتسك للاحتفال بعيد الفصح الأرثوذوكسي على جبهات القتال في ظل الحرب ضد روسيا للعام الثالث على التوالي.

وقام الكاهن إيفان، وهو قسيس باللواء الميكانيكي 72 في الجيش الأوكراني، بقيادة مراسم الاحتفال الديني ومباركة الجنود.

وبعد أن وصل إلى موقع اللواء الأوكراني في جوف الليل، أجرى القس مراسم الاحتفال ولم يتوقف عن الصلاة على الرغم من سمع دوي انفجارات متزامنة.

ويخدم القس إيفان في الجيش الأوكراني منذ عام 2014.

وقال لوكالة أسوشيتد برس: "لقد ضحى المسيح بنفسه من أجل الإنسانية جمعاء، من أجل كل الناس، مثلما تضحي أوكرانيا الآن بنفسها من أجل العالم أجمع".