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بيرني ساندرز يقف في مواجهة ترامب ويحذر: "غزة قد تكون فيتنام بايدن"

جو بايدن مع بيرني ساندرز في واشنطن. 2024/04/22
جو بايدن مع بيرني ساندرز في واشنطن. 2024/04/22 Copyright Alex Brandon/AP
Copyright Alex Brandon/AP
بقلم:  يورونيوز
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خلال الأسبوع الماضي، حذر السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز من أن الوضع الكارثي في غزة يمكن أن يكون "فيتنام" بايدن، واستحضر قرار الرئيس ليندون جونسون بعدم الترشح لإعادة انتخابه، بينما كان الناخبون الأمريكيون غاضبين بسبب دعم رئيسهم لتلك الحرب.

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في أبريل/نيسان، وقف عضو مجلس الشيوخ الأمريكي بيرني ساندرز مؤازرا للرئيس جو بايدن عديد المرات، ومروجًا لإنجازاتهما المشتركة في مجال الرعاية الصحية والمناخ، في فعاليات رسمية في البيت الأبيض، بينما كان ساندرز ينتقد دونالد ترامب.

هذا هو الانقسام السياسي لبيرني ساندرز عندما يتعلق الأمر بجو بايدن، فهما شخصان ثمانينيان يتشاركان في رابطة تم صياغتها من خلال الانتخابات التمهيدية التي جرت بشق الأنفس في عام 2020، وتم تحصينها من خلال الإنجازات السياسية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

والآن، في هذا العام الانتخابي، سيكون ساندرز هو أقوى مبعوث لبايدن لدى التقدميين والناخبين الأصغر سنًا - وهي مهمة ستختبر مدى جاذبية السيناتور لدى قطاعات الحزب الديمقراطي الأكثر خيبة أمل من الرئيس وسياساته، خاصة فيما يتعلق بغزة.

لا يزال ساندرز مُصرًا على أن شبح عودة ترامب إلى المكتب البيضاوي يشكل تهديدًا خطيرًا للغاية، وقال ساندرز لوكالة أسوشيتد برس: "أنا أتفهم أن الكثير من الناس في هذا البلد غير متحمسين لبايدن، وأنا أختلف معه بشدة، خاصة فيما يتعلق بغزة...نعم، يمكنك أن تختلف مع شخص ما، ولكن هذا لا ينبغي أن يجعلك تصوت لشخص آخر قد يكون أخطر شخص في التاريخ الأمريكي، أو عدم التصويت والسماح لذلك الشخص الآخر بالفوز".

سيكون هذا هو فحوى الرسالة التي سيحملها ساندرز خلال شهر نوفمبر، حتى مع استمرار تصاعد الغضب بشأن تعامل بايدن مع الحرب على غزة، واستمرار الاحتجاجات وتفاقم الانتقادات التي يوجهها ساندرز لسياسة الإدارة الأمريكية.

المصادر الإضافية • أ ب

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