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الصين تدعو إلى وقف إطلاق نار فوري ومستدام في غزة وتدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينغ في باريس. 2024/05/06
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس الصيني شي جين بينغ في باريس. 2024/05/06 Copyright Mohammed Badra/AP
Copyright Mohammed Badra/AP
بقلم:  يورونيوز
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قال الرئيس الصيني شي جينبينغ في باريس أمس الإثنين إن بلاده مستعدة للعمل مع فرنسا، "لاتخاذ أولمبياد باريس فرصة للدعوة إلى وقف إطلاق النار، ووقف الحرب في العالم خلال الألعاب الأولمبية".

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قال الرئيس  الصيني "إن تأخر مأساة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حتى يومنا هذا هو اختبار للضمير الإنساني"، داعيا إلى وقف فوري وشامل ومستدام لإطلاق النار في غزة، ودعم فلسطين لتصبح دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة.

وبشأن الأزمة الأوكرانية، قال الرئيس الصيني إن بلاده "ليست صانعة الأزمة ولا طرفًا مشاركًا في الحرب. ومع ذلك، فإن بكين لم تكتفِ بمشاهدة النار المشتعلة عبر النهر، بل لعبت دورًا نشطًا في تحقيق السلام، مبينا أن الممثل الخاص للحكومة الصينية للشؤون الأوروبية الآسيوية أطلق الجولة الثالثة من وساطة مكوكية".

وبخصوص العلاقات الصينية الفرنسية قال شي: "خلال هذه الزيارة، تم التوقيع على 18 اتفاقية تعاون بين الإدارات تشمل الطيران والسياحة والزراعة والعلوم الإنسانية والتنمية الخضراء، والتعاون في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم".

وتصادف زيارة شي الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين فرنسا والصين، وتأتي بعد زيارة ماكرون للصين في نيسان/أبريل 2023. وبعد مغادرة فرنسا، سيزور شي المجر وصربيا.

المصادر الإضافية • أ ب

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