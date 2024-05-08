الحرب على غزة تلقي بظلالها على انطلاق مسابقة يوروفجين للأغنية

بقلم: يورونيوز

صعد فنانون يمثلون دولًا من جميع أنحاء أوروبا وخارجها إلى المسرح، في النصف النهائي الأول في مدينة مالمو السويدية. وسيتأهل إلى الدور نصف النهائي الثاني يوم الخميس المقبل مغنون من 26 دولة من أصل 37، سيتنافسون في نهائي يوم السبت.

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بدأت المنافسة في مسابقة الأغنية الأوروبية في دورتها 68 أمس الثلاثاء في السويد، حيث ألقت الحرب إلإسرائيلية على غزة بظلالها على المسابقة.

وقد صوّت المشاهدون لعشرة من أصل 15 فناناً قدموا عروضهم يوم الثلاثاء إلى النهائي، ومن بينهم المغنية وكاتبة الأغاني الكرواتية بيبي لازانيا، التي تعد أغنيتها الكهربائية "ريم تيم تاجي ديم" الأوفر حظاً للفوز في الوقت الحالي، والثنائي الأوكراني أليونا أليونا وجيري هايل اللذان يرفعان علم بلدهما، الذي مزقته الحرب بأغنيتهما النشيد الوطني "تيريزا وماريا".

بروفة نصف النهائي الأول "ريم تيم تاغي ديم". 2024/05/06 AP Photo/Martin Meissner

كما وصل إلى القائمة أيضًا المغني الأيرلندي بامبي ثوغ ذو الطراز القوطي، والمغنية الفنلندية المحبة للمقالب من التسعينيات ويندوز95مان والمغني البرتغالي يولاندا، وتم استبعاد كل من أيسلندا وأذربيجان وبولندا ومولدوفا وأستراليا.

ومن بين المرشحين الآخرين المفضلين لدى المراهنات الذين سيقدمون عروضهم يوم الخميس، المغني السويسري نيمو ونجمة تيك توك الإيطالية أنجلينا مانغو، والهولندي جوست كلاين بأغنيته المرحة لموسيقى البوب راب "يوروبابا".

أنجلينا مانغو تمثل إيطاليا تقف على السجادة الفيروزية في السويد. 2024/05/05 Jessica Gow /TT News Agency via AP

وتشهد المدينة السويدية إجراءات أمنية مشددة ، حيث يتوقع تدفق نحو 100 ألف مشجع من مشجعي اليوروفيجن، إلى جانب عشرات الآلاف من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، كما تشارك الدولة العبرية في اليوروفيجن عن طريق المغنية الإسرائيلية إيدن جولان، ومن المقرر تنظيم مظاهرات يومي الخميس والسبت ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، والتي خلفت نحو 35 ألف قتيل فلسطيني.

علم فلسطين يرفرف في شرفة قرب مكان تنظيم مسابقة اليوروفجين في مالمو - السويد. 2024/025/07 AP Photo/Martin Meissner

شعار مسابقة يوروفيجن هو "متحدون بالموسيقى"، لكن الخلافات الوطنية والانقسامات السياسية غالبًا ما تخيم على المسابقة رغم جهود المنظمين لإبعاد السياسة عن المسابقة.

الأعلام واللافتات محظورة، باستثناء الأعلام الوطنية للمشاركين، وهذا يعني أن الأعلام الفلسطينية ستكون ممنوعة داخل مكان المسابقة في مالمو أرينا.

لكن يبدو أن بعض الموسيقيين لهم وجهة نظرأخرى، إذ كان إريك سعادة، وهو متسابق سويدي سابق في يوروفيجن، والذي شارك في عرض يوم الثلاثاء، يضع كوفية حول معصمه أثناء غنائه، وهي غطاء رأس أضحت رمزا للقضية الفلسطينية.

إيريك سعادة يؤدي أغنية "بوبولير" خلال افتتاح الدور نصف النهائي الأول في مسابقة يوروفيجن. 2024/05/07 AP Photo/Martin Meissner

ويشعر المؤدون بالضغط السياسي، حيث قال البعض إنهم تلقوا رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تحثهم على مقاطعة الحدث، إذ قال المتسابق الألماني، إيزاك، في مقابلة نشرتها قناة "زاد إي أف" (ZDF): "أنا متهم، إذا لم أقاطع يوروفيجن، بأنني شريك في الإبادة الجماعية في غزة". وقال إنه لا يوافق على ذلك.