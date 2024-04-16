الكرملين: كييف تسعى لوقف إطلاق النار خلال الألعاب الأولمبية لـ"إعادة تنظيم صفوفها"

بقلم: يورونيوز

أعلن المتحدث باسم روسيا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لم تتلق أي اقتراحات لوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وأن دراسة مثل هذه المبادرات "صعبة".

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وقال ديمتري بيسكوف خلال حديثه اليومي مع الصحفيين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتعرض بانتظام وبشكل متكرر لمثل هذه الأسئلة.

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين والجيش يرون أن "نظام كييف يلجأ عادة إلى مثل هذه الأفكار والمبادرات لإعادة تنظيم صفوفه وتعزيز قدراته العسكرية".

وأضاف بيسكوف: "هذا بالطبع يجعل عملية النظر في مثل هذه المبادرات أكثر صعوبة".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة أجراها مع صحفيين أوكرانيين في مارس/آذار، إنه سيُطلب من روسيا الالتزام بوقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال دورة الألعاب الأولمبية التي من المقرر أن تبدأ في أواخر يوليو/تموز.