الناخبون في مقدونيا الشمالية يصوتون في الانتخابات البرلمانية وجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية

بقلم: يورونيوز

يتمتع منصب رئيس الوزراء في مقدونيا الشمالية بالسلطة الحقيقية، أما منصب الرئيس فهو منصب شرفي إلى حد كبير، لذا فإن الانتخابات البرلمانية هي الأهم من بين المتنافستين.

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يتوجه الناخبون في مقدونيا الشمالية إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء، للتصويت في انتخابات برلمانية ورئاسية - بعد حملة انتخابية استمرت شهرًا، وركزت على مكافحة الفساد، وتحسين الاقتصاد المترنح والتخفيف من حدة الفقر، لكن القضية الرئيسية الساخنة كانت بشأن كفاح مقدونيا الشمالية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

ومن المرجح أن يفوز تحالف يمين الوسط المعارض، الذي يتصدى لشروط بلغاريا المجاورة لترشح البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، في كلتا الانتخابات.

الكتلتان الرئيسيتان هما ائتلافان متعددا الأحزاب: تحالف يسار الوسط بقيادة الحزب الديمقراطي الاجتماعي المقدوني "من أجل مستقبل أوروبي"، ويتألف من 14 حزبًا. أما معارضة يمين الوسط التي يقودها حزب "مقدونيا الخاصة بك" (VMRO-DPMNE)، فتتألف من 22 حزبًا.

وقد يلعب الحزب الديمقراطي الاجتماعي المنشق، حزب "من أجل مقدونيا" الذي فاز زعيمه مكسيم ديميتريافسكي بنسبة 9.5% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، دور صانع الملوك.

وتجري الانتخابات البرلمانية ذات المجلس الواحد في جولة واحدة، في حين أن الانتخابات الرئاسية تجرى خلال جولة الإعادة من جولتين بدأتا في أبريل/نيسان، مع تقدم مرشح يمين الوسط بفارق كبير على مرشح يسار الوسط الحالي.

ويتنافس أكثر من ,700 مرشح على مقاعد البرلمان البالغ عددها 120 مقعدًا. وهناك أيضًا ثلاثة مقاعد مخصصة للمغتربين، ولكن في الانتخابات الأخيرة، في عام 2020، كان الإقبال منخفضًا جدًا لملء هذه المقاعد.