شاهد: تسليم شعلة دورة الألعاب الأولمبية رسميا إلى فرنسا

بقلم: يورونيوز

تم تسليم شعلة دورة الألعاب الأولمبية رسميا إلى المنظمين الفرنسيين الجمعة في الملعب الذي أقيمت فيه أول دورة ألعاب حديثة في أثينا عام 1896.

اعلان

وقام لاعب كرة الماء اليوناني إيوانيس فونتوليس، بتسليمها إلى رئيس باريس 2024 توني إستانغيت.

ستغادر الشعلة في الفانوس إلى فرنسا السبت على متن سفينة شراعية من القرن التاسع عشر عبر البحر الأبيض المتوسط، لتصل إلى مدينة مرسيليا الساحلية الجنوبية بعد 12 يومًا.

وتم إيقاد الشعلة في 16 أبريل/نيسان في أولمبيا جنوب اليونان.

ومن المقرر أن تصل السفينة بيليم إلى مرسيليا يوم 8 مايو/أيار، قبل أن تنطلق إلى حفل الافتتاح في باريس.

وتقام الألعاب في الفترة الممتدة بين 26 يوليو/حزيران و 11 أغسطس/آب.