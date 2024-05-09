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مقتل 8 أشخاص بينهم 4 أطفال إثر غارة إسرائيلية على مبنى سكني في رفح

فلسطينيون ينعون الضحايا الذين قُتلوا بغارة إسرائيلية على مبنى سكني في غزة.
فلسطينيون ينعون الضحايا الذين قُتلوا بغارة إسرائيلية على مبنى سكني في غزة. Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
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قُتل ثمانية أشخاص بينهم أربعة أطفال، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنياً في تل السلطان غرب رفح في قطاع غزة مساء الأربعاء.

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وسيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن أصدر أوامر بإخلاء الأجزاء الشرقية للمدينة التي يسكنها نحو 100 ألف  شخص، ليتوغل بالدبابات من بعد، للاستيلاء على المعبر القريب مع مصر وإغلاقه.

وأفاد صحفيو وكالة أسوشيتد برس، أنهم سمعوا أصوات انفجارات متفرقة وإطلاق نار في منطقة معبر رفح ليل الثلاثاء، بما في ذلك انفجاران كبيران في وقت مبكر، الأربعاء.

وأظهرت سجلات المستشفى، بعد ظهر اليوم ذاته، إصابة 25 شخصًا على الأقل بنيران المدفعية الإسرائيلية التي استهدفت جزءًا من وسط رفح، منطقة لم تطلب إسرائيل من الفلسطينيين إخلاءها قبل العملية.

وتسببت الحرب التي شنتها إسرائيل على في نزوح نحو 80% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وألحقت دمارًا هائلًا بالمساكن والمستشفيات والمساجد والمدارس في العديد من المدن.

وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 34904، وأكثر من 78514 مصابًا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

المصادر الإضافية • أ ب

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