إكسير الحياة وطارد الأمراض.. هذا ما تفعله ملعقة واحدة من زيت الزيتون لصحتك

أشارت دراسة جديدة إلى أن إضافة ملعقة واحدة فقط من زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي كل يوم، له فوائد صحية عديدة، من بينها الحماية من الخرف، بحسب ما ذكرت مجلة "ساينس أليرت".

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وتنصح خبيرة التغذية في جامعة هارفارد آن جولي تيسييه بـ"الحمية المتوسطية" لأن الأشخاص الذين يُدخلون زيت الزيتون البكر إلى نظامهم الغذائي ويستخدمونه في الطهي، يتمتعون بصحة أفضل بشكل عام، وبانخفاض مشاكل مشاكل القلب والشرايين.

والحمية المتوسطية هي نظام غذائي شائع في دول تقع على حوض البحر الأبيض المتوسط مثل إيطاليا وإسبانيا، وتعتمد على أغذية صحية مثل البقول وزيت الزيتون، وتشمل أغذية نباتية بشكل أساسي، مثل الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والبقول والمكسرات، واستخدام الزيوت الصحية، مثل زيت الزيتون، عوضاً عن الزبدة والشحوم الحيوانية.

أنواع من زيت الزيتون الإسباني BERNAT ARMANGUE/AP2005

ووجد الباحثون أن البالغين الذين يستهلكون بانتظام أكثر من 7 غرامات من زيت الزيتون يومياً(حوالي نصف ملعقة كبيرة) كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب الأمراض المرتبطة بالخرف بنسبة 28% مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا زيت الزيتون مطلقاً أو نادراً.

وتوصل خبراء التغذية بجامعة هارفارد إلى أن "زيت الزيتون قد يكون له تأثيرات مضادة للالتهابات وواقية للأعصاب بسبب محتواه العالي من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة والمركبات الأخرى ذات الخصائص المضادة للأكسدة مثل فيتامين E والبوليفينول".

وتشير الدراسات التي أجريت على الحيوانات إلى أن أنواعاً معينة من الدهون، مثل الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون، يمكن أن يكون لها فوائد وقائية، ويمكن أن تساعد مادة البوليفينول في منع تكون لويحات الأميلويد المرتبطة بمرض الزهايمر.

كما أشارت الأبحاث السابقة أيضاً إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون زيت الزيتون بانتظام لديهم خطر أقل بنسبة 30 في المائة تقريبًا للوفاة بسبب مرض عصبي.

ومع تزايد معدلات الإصابة بالخرف على مستوى العالم، وعدم وجود علاج فعّال له، أشار الموقع إلى أن التدابير الوقائية من خلال النظام الغذائي والتمارين البدنية والعقلية هي أفضل فرصة للتخفيف من هذه الأمراض، التي تصيب حاليًا أكثر من 55 مليون شخص على مستوى العالم.

ومن المحتمل أن يكون زيت الزيتون هو السر وراء الصحة الجيدة التي يتمتع بها سكان حوض المتوسط.