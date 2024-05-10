أكسيوس: تقرير بلينكن إلى الكونغرس لن يتهم إسرائيل بانتهاك شروط استخدام الأسلحة

بقلم: يورونيوز

أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأنه من المتوقع أن يقدم وزير الخارجية أنتوني بلينكن تقريرًا شديد الانتقاد لإسرائيل، بينما ينفي انتهاكها لشروط الحصول على الأسلحة.

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وذكر الموقع نقلاً عن ثلاثة مسؤولين، أنه من المتوقع أن يقدم بلينكن، اليوم الجمعة تقريره إلى الكونغرس بشأن سلوك إسرائيل في قطاع غزة، لكنه "لن يصل إلى حد الحسم بأنها تنتهك شروط استخدام الأسلحة الأمريكية".

وقال المسؤولون الأمريكيون بأن التقرير الذي يقيّم ما إذا كانت إسرائيل التزمت بالقانون الدولي وقيّدت المساعدات الإنسانية لغزة، أثار أكثر النقاشات الداخلية جدلًا داخليًا في وزارة الخارجية الأمريكية منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر.

وقد أفادت السلطات الصحية المحلية أن ما يقارب 35 ألف فلسطيني قتلوا في غزة، كما أثبت تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في نيسان /أبريل أن إسرائيل استخدمت أسلحة أمريكية ضد المدنيين الفلسطينيين في القطاع.

في الأشهر الأخيرة، انخرطت وزارة الخارجية الأمريكية في عملية داخلية لإعداد التقرير الحساس سياسيًا، والمطلوب بموجب مذكرة الأمن القومي الجديدة التي أصدرها الرئيس بايدن في فبراير/شباط.

وتقوم الخارجية الأميركية بمراجعة استخدام الأسلحة من قبل إسرائيل و6 دول أخرى منخرطة في نزاعات مسلحة مختلفة.

وحسب موقع أكسيوس: "إذا ثبت أن دولة ما قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أو أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية".

ضغوطات لعدم توجيه أصابع الاتهام لإسرائيل

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حددت موعدًا نهائيًا لتقديم التقارير حول الدول السبع إلى الكونغرس بحلول 8 أيار / مايو، لكنها قالت في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه سيتم تأجيله بضعة أيام.

وقال مسؤول أمريكي إن التأخير عائد لأسباب تقنية ويتعلق بعدم جاهزية جميع التقارير السبعة.

في حين أبلغ كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، مجموعة من خبراء الشرق الأوسط من عدة مراكز أبحاث يوم الخميس أن التقرير سيقدم إلى الكونغرس يوم الجمعة.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن هذا الاحتمال وارد، لكنه أضاف أنه لا يزال من الممكن أن يتغير، فقد كان هناك خلف الكواليس في الأسابيع الأخيرة، شد وجذب داخل وزارة الخارجية حول محتويات التقرير بشأن إسرائيل واستنتاجاته.

وقال مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لبلينكن بأن إسرائيل انتهكت شروط مذكرة الأمن القومي، لكن جهات أخرى في الوزارة ضغطت على بلينكن ليؤكد أن إسرائيل لم تفعل ذلك.

قتل المدنيين

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء، إن القنابل التي زودت بها واشنطن تل أبيب وتوقفت الآن عن إرسالها إليها استخدمت في قتل المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" عندما سئل عن القنابل التي تزن الواحدة منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) التي كانت واشنطن ترسلها إلى إسرائيل: "لقد قُتل مدنيون في غزة نتيجة لتلك القنابل وغيرها من الطرق التي يستهدفون بها المراكز السكانية".

كما هدد بأنه "إذا دخلت إسرائيل رفح فلن نزودها بالأسلحة المستخدمة تاريخيا للتعامل مع مثل هذه المشكلة".