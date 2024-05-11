"الوقت ينفد".. حماس تنشر فيديو لرهينة إسرائيلي في غزة

بقلم: يورونيوز

نشرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، السبت مقطعاً مصورا لرجل محتجز رهينة في قطاع غزة، ظهر على قيد الحياة.

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في مقطع مدته 11 ثانية، ظهر الأسير الإسرائيلي وهو يقول اسمه " نداف بوبلويل"، وهو من نيريم في غلاف غزة، ويبلغ من العمر 51 عاماً.

وظهر الأسير في حالة جيدة لكن مع كدمة واضحة في محيط العين اليمنى، واُرفق المقطع بنص باللغتين العربية والعبرية مفاده "الوقت ينفد. حكومتكم تكذب".

وسبق وأن أخبرت شقيقة بوبلويل صحيفة ديلي ميل في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد شهر واحد من أسره، أنها قلقة على صحته لأنه يعاني من مرض السكري.

وتم إطلاق سراح والدته هانا بيري في أول صفقة تبادل، وقُتل شقيقه روي في هجوم 7 أكتوبر.

وفي حين لم يُعرف مصير المحتجز الذي ظهر في الفيديو، تعهدت كتائب القسام بنشر المزيد من التفاصيل قائلة: "بعد قليل. ماذا حدث؟".

يأتي هذا في حين وسّع الجيش الإسرائيلي، صباح السبت، أوامر إخلاء السكان الفلسطينيين في مدينة رفح، آخر ملاذ للنازحين بالقطاع، مطالبا إياهم بالتوجه إلى شمال غرب المدينة، وذلك رغم التحذيرات الدولية، في حين نفذ جيش الاحتلال قصفا مكثفا على مناطق عدة في قطاع غزة.

وقالت حركة حماس إن "هجوم إسرائيل على رفح واحتلال المعبر مباشرة بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، يؤكد أن الاحتلال يتهرب من التوصل لاتفاق".

وأكدت حماس أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يستخدمان المفاوضات غطاء للهجوم على رفح واحتلال المعبر، ومواصلة حرب الإبادة في غزة"، وحملتهما كامل المسؤولية عن عرقلة التوصل لاتفاق.