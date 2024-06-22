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كاليفورنيا: وايلد ثانغ يفوز بالمركز الأول في مسابقة أقبح كلب في العالم

الكلب وايلد ثانغ يفوز بمسابقة أبشع كلب في العالم
الكلب وايلد ثانغ يفوز بمسابقة أبشع كلب في العالم Copyright Noah Berger/AP
Copyright Noah Berger/AP
بقلم:  يورونيوز
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حصل وايلد ثانغ وصاحبته آن لويس على مبلغ 5 آلاف دولار، وقد صفق الجميع للكلب ذي المظهر الفريد الذي يتميز بلسانه المتدلي وفرائه الداكن.

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نجح الكلب "وايلد ثانغ" في الحصول على لقب "أقبح" كلب في العالم خلال المسابقة السنوية للكلاب القبيحة التي أقيمت بمعرض سونوما مارين في بيتالوما بكاليفورنيا. وايلد ثانغ يبلغ من العمر 8 سنوات، وسبق وأن حصل على المركز الثاني في المسابقة ثلاث مرات في مسابقات السنوات الماضية.

وحصل وايلد ثانغ وصاحبته آن لويس على مبلغ 5 آلاف دولار، وقد صفق الجميع للكلب ذي المظهر الفريد الذي يتميز بلسانه المتدلي وفرائه الداكن.

وُلد الكلب وايلد ثانغ ونشأ في لوس أنجلوس، ثمّ انتقل مؤخرًا إلى ولاية أوريغون. وحسب صاحبته، فقد أصيب بحمى الكلاب عندما كان جروًا، مما تسبب في بروز أسنانه.

وحمى الكلاب مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الكلاب، ولكنه أكثر خطورة في الجراء والكلاب التي تعاني من ضعف المناعة.

كانت مسابقة "أقبح كلب في العالم" من أبرز الأحداث في المعرض منذ ما يقرب من 50 عامًا، وهي تشجع على تبني الكلاب من الملاجئ، وخاصة الكلاب كبيرة السن.

المصادر الإضافية • أ ب

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