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الشرطة تعتقل متظاهرين مناهضين للحرب الإسرائيلية على غزة في جامعة بنسيلفانيا

متظاهرون يتشبثون بأذرعهم عند تمثال بن فرانكلين في حرم جامعة بنسلفانيا
متظاهرون يتشبثون بأذرعهم عند تمثال بن فرانكلين في حرم جامعة بنسلفانيا Copyright Jessica Griffin/2024 The Philadelphia Inquirer
Copyright Jessica Griffin/2024 The Philadelphia Inquirer
بقلم:  يورونيوز
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قامت الشرطة في وقت مبكر من يوم الجمعة بإبعاد المتظاهرين من حرم جامعة بنسلفانيا في ولاية فيلادلفيا في شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

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واحتجزت الشرطة الأشخاص الذين كانوا في مخيم مقام في حرم الجامعة منذ أكثر من أسبوعين.

وتحركت الشرطة بعد أن حذرت المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للحرب الإسرائيلية على غزة بمغادرة الحرم الجامعي متوعدة بالاعتقال.

وتصاعدت التوترات في المواجهات مع المتظاهرين في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وبشكل متزايد في أوروبا.

واتخذت بعض الكليات إجراءات صارمة على الفور، بينما سمحت جامعات أخرى بالمظاهرات.

المصادر الإضافية • أ ب

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