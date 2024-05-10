الشرطة تعتقل متظاهرين مناهضين للحرب الإسرائيلية على غزة في جامعة بنسيلفانيا

بقلم: يورونيوز

قامت الشرطة في وقت مبكر من يوم الجمعة بإبعاد المتظاهرين من حرم جامعة بنسلفانيا في ولاية فيلادلفيا في شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

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واحتجزت الشرطة الأشخاص الذين كانوا في مخيم مقام في حرم الجامعة منذ أكثر من أسبوعين.

وتحركت الشرطة بعد أن حذرت المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين والمناهضين للحرب الإسرائيلية على غزة بمغادرة الحرم الجامعي متوعدة بالاعتقال.

وتصاعدت التوترات في المواجهات مع المتظاهرين في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وبشكل متزايد في أوروبا.

واتخذت بعض الكليات إجراءات صارمة على الفور، بينما سمحت جامعات أخرى بالمظاهرات.