بقلم: يورونيوز

واصلت إسرائيل القصف المكثف على قطاع غزة صباح السبت، سيما في مدينة رفح التي تريد اجتياحها بالكامل على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة والرفض الدولي القاطع.

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ومع دخول الحرب يومها الـ218، ارتفعت حصيلة القتلى في قطاع غزة وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع إلى 34 ألفا و943 شخصًا، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وفي قرار أثار غضب إسرائيل، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية العظمى، لصالح قرار يشير إلى أن دولة فلسطين مؤهلة، ويجب قبولها كعضو في الأمم المتحدة، وأوصت بأن يعيد مجلس الأمن النظر في هذه المسألة.

واعتبرت أستراليا التي صوتت لصالح حصول فلسطين على العضوية، أن تصويت الجمعية قد يعطي زخمًا لعملية السلام.

ورحب رئيس السلطة الفلسطينية بالقرار واعتبر"التصويت الكاسح لصالح فلسطين يؤكد بان العالم يقف مع حرية وحقوق الشعب الفلسطيني ويرفض الاحتلال الاسرائيلي لأرضنا وشعبنا".

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