Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

شاهد: هطول المطر يتجدد.. كارثة فيضانات البرازيل تحصد مزيدًا من الضحايا

فيضانات البرازيل
فيضانات البرازيل Copyright Andre Penner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Andre Penner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

شهدت ولاية ريو غراندي دو سول في أقصى جنوب البرازيل، هطول أمطار عاتية مجددًا، ما أدى إلى سيول غير مسبوقة أودت بحياة 126 شخصًا يوم الجمعة.

اعلان

وقال الدفاع المدني إن عواصف وفيضانات اجتاحت الولاية التي يقطنها نحو 10.9 ملايين نسمة أدت أيضا إلى نزوح نحو 340 ألفا، في حين لا يزال 141 شخصا في عداد المفقودين.

وعزلت مياه الفيضانات معظم المنطقة، فتجمع النازحون في السيارات والخيام والشاحنات على الطرق السريعة في العاصمة بورتو أليغري.

غطت المياه منزل السائق إلفيس أوليفيرا قبل أسبوع. ومنذ ذلك الحين، ينام هو وبعض الجيران في شاحنته، يتشاركون مطبخًا مؤقتًا يقضون فيه معظم الوقت في انتظار انخفاض منسوب المياه.

وعلى الرغم من أن الوضع كارثي، إلا أنهم يقولون إنهم سعداء لبقائهم على قيد الحياة.

وتسببت الأمطار الغزيرة في وصول المياه بأنهار وبحيرات عدة في المنطقة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين أغلقت الفيضانات الشوارع وعطلت الخدمات اللوجستية، مما أدى إلى نقص السلع الأساسية في بعض المناطق.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"ليس في رفح".. إسرائيل تعلن مكان اختباء يحيى السنوار في غزة

"الوقت ينفد".. حماس تنشر فيديو لرهينة إسرائيلي في غزة وتعلن مقتله

فرق الإنقاذ تبحث عن المنكوبين جرّاء الفيضانات في البرازيل

البرازيل فيضانات - سيول أمطار تغير المناخ