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شاهد: جرفت كل شيء في طريقها.. فيضانات مُفاجئة تضرب شمال أفغانستان وتودي بحياة 50 شخصاً

فيضانات شمال أفغانستان
فيضانات شمال أفغانستان Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أسفرت الفيضانات المفاجئة الناجمة عن الأمطار الموسمية في مقاطعة بغلان شمال أفغانستان، عن مقتل 50 شخصًا على الأقل اليوم الجمعة.

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وتسببت الفيضانات أيضًا في أضرار جسيمة في المنازل والممتلكات في عدة مناطق، وفقًا لمدير إدارة الكوارث الطبيعية في بغلان، الذي قال إن عدد القتلى مرجّح للارتفاع لأن العديد من الأشخاص لا زالوا في عداد المفقودين.

وقال عبد الله جنان صائغ، المتحدث باسم وزارة الدولة لإدارة الكوارث الطبيعية في طالبان، إن الفيضانات ضربت العاصمة كابول أيضًا.

وأضاف أنه تم إرسال فرق الإنقاذ التي تحمل المواد الغذائية والمساعدات الأخرى إلى المناطق المتضررة.

وفي أبريل/نيسان، لقي ما لا يقل عن 70 شخصاً حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في البلاد. كما تضرر حوالي ألفي منزل وثلاثة مساجد وأربع مدارس الشهر الماضي.

كما ألحقت الفيضانات أضرارًا بالأراضي الزراعية، مع نفوق العديد من الحيوانات.

ويؤكد خبراء أنّ البلد الذي مزقته الحرب خلال أربعة عقود، هو من بين أفقر البلدان في العالم وأقلها استعداداً لمواجهة عواقب تغيّر المناخ.

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