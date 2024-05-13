Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

محكمة بريطانية تفرج بكفالة عن 3 اشخاص اتهموا بمساعدة استخبارات هونغ كونغ

تشونغ بيو يوين يغادر محكمة وستمنستر في وسط لندن، الاثنين 13 مايو 2024
تشونغ بيو يوين يغادر محكمة وستمنستر في وسط لندن، الاثنين 13 مايو 2024 Copyright Yui Mok/Press Association
Copyright Yui Mok/Press Association
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

مثل ثلاثة أشخاص أمام محكمة في لندن، الاثنين، بتهمة مساعدة جهاز المخابرات في هونغ كونغ على جمع معلومات في بريطانيا.

اعلان

وأطلق سراح المتهمون تشي ليونغ (38 عاماَ) واي وماثيو تريكيت( 37 عاماً)  وتشونغ بيو يوين (63 عاماً) بكفالة خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة وستمنستر الجزئية في لندن.

تشي ليونج واي يغادر محكمة وستمنستر في وسط لندن، 13 مايو 2024.
تشي ليونج واي يغادر محكمة وستمنستر في وسط لندن، 13 مايو 2024.Yui Mok/Press Association

وتزعم الشرطة أن أنهم وافقوا على الانخراط في المراقبة وجمع المعلومات وأعمال الخداع في الفترة ما بين 20 كاتون الثاني/ ديسمبر و2 ايار/ مايو، والتي من المرجح أن تساعد جهاز المخابرات في هونغ كونغ مادياً.

وتأتي المحاكمة وسط متزايد المخاوف من أن دولاً معادية تحاول التدخل في الديمقراطية والنشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل ضابط شرطة باكستاني في أعمال شغب في كشمير

شاهد: حافلة الملكي تتجول في العاصمة.. ريال مدريد يحتفل وسط جماهيره بلقب الدوري الإسباني

تشييع جثمان شاب فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

محكمة المملكة المتحدة شرطة تجسس هونغ كونغ لندن