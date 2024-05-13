محكمة بريطانية تفرج بكفالة عن 3 اشخاص اتهموا بمساعدة استخبارات هونغ كونغ

بقلم: يورونيوز
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مثل ثلاثة أشخاص أمام محكمة في لندن، الاثنين، بتهمة مساعدة جهاز المخابرات في هونغ كونغ على جمع معلومات في بريطانيا.
وأطلق سراح المتهمون تشي ليونغ (38 عاماَ) واي وماثيو تريكيت( 37 عاماً) وتشونغ بيو يوين (63 عاماً) بكفالة خلال جلسة استماع قصيرة في محكمة وستمنستر الجزئية في لندن.
وتزعم الشرطة أن أنهم وافقوا على الانخراط في المراقبة وجمع المعلومات وأعمال الخداع في الفترة ما بين 20 كاتون الثاني/ ديسمبر و2 ايار/ مايو، والتي من المرجح أن تساعد جهاز المخابرات في هونغ كونغ مادياً.
وتأتي المحاكمة وسط متزايد المخاوف من أن دولاً معادية تحاول التدخل في الديمقراطية والنشاط الاقتصادي في المملكة المتحدة.
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