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بمشاركة 33 دولة عربية وأجنبية.. الأردن يطلق مناورة عسكرية دولية

مناورة عسكرية في كاليفورنيا
مناورة عسكرية في كاليفورنيا Copyright Damian Dovarganes/ The AP
Copyright Damian Dovarganes/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الجيش الأردني، يوم الأحد، عن انطلاق تدريبات "الأسد المتأهب" العسكرية بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية من 33 دولة عربية وأجنبية، تتخللها عمليات حول مكافحة الارهاب والتصدي للطائرات المسيرة وأسلحة الدمار الشامل.

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وقال العقيد مصطفى الحياري مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني في مؤتمر صحافي إن "التمرين الذي بدأ اليوم سيستمر على مدار 12 يوماً حتى 23 من الشهر الحالي بمشاركة قوات برية وبحرية وجوية من 33 دولة متحالفة بينها 10 دول عربية، و22 دولة أجنبية بالإضافة إلى الأردن، ويهدف إلى مجابهة تهديدات العصر المستجدة والعابرة للحدود".

وأضاف أن "التدريبات تهدف إلى مواجهة تهديدات التنظيمات الإرهابية والجماعات والكيانات المسلحة الداعمة لها وانتشار الطائرات المسيرة واسلحة الدمار الشامل البيولوجية والكيمياوية والنووية والصواريخ ذات المديات المختلفة فضلاً عن الاستجابة للكوارث البشرية والبحث عن المتفجرات".

وأشار إلى أن "الهدف من هذه التدريبات التي ستقام على كامل أقاليم المملكة في الشمال والوسط والجنوب هو رفع جاهزية القوات المشاركة وإيجاد فهم مشترك فيما بينها".

وتابع الحياري، قائلاً أن "أفضل طريقة لمواجهة كل تلك التهديدات هو العمل معا بشراكات وتحالفات، فلم تعد هناك دولة تعمل بصورة منفردة في الساحة الدولية، نحن بحاجة للعمل بشراكات وتحالفات لمواجهة مختلف التهديدات".

ونفى الحياري فكرة ارتباط هذه المناورة بالتطورات في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وفي غزة بشكل خاص. 

و شارك في هذه المناورة العسكرية العديد ن الدول العربية والأجنبية، ومن بينهم: الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والنروج وبولندا واليونان ورومانيا وقبرص وكندا واليابان واستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا وباكستان ومصر والسعودية والعراق والإمارات والبحرين واليمن والمغرب ولبنان والكويت، وكازاخستان وكينيا وكوسوفو.

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