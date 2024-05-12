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شاهد: حافلة الملكي تتجول في العاصمة.. ريال مدريد يحتفل وسط جماهيره بلقب الدوري الإسباني

احتفال نادي ريال مدريد في ميدان سيبيليس
احتفال نادي ريال مدريد في ميدان سيبيليس Copyright Paul White/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Paul White/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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احتفل نادي ريال مدريد بحصوله على اللقب السادس والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم بين جماهيره في العاصمة يوم الأحد.

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واستقبل الآف المشجعين الفريق أثناء تجوله في المدينة وتوجهه إلى مكان الاحتفال التقليدي للنادي في ميدان سيبيليس.

وانتزع النادي الملكي في نهاية الأسبوع الماضي لقب الدوري، قبل أربع جولات من النهاية، لكنه لم يتمكن من الاحتفال بالانتصار لأنه كان يتعين عليه لعب مباراة الإياب من الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

لاعبو ريال مدريد على متن حافلة الاحتفال وسط العاصمة الإسبانية
لاعبو ريال مدريد على متن حافلة الاحتفال وسط العاصمة الإسبانيةManu Fernandez/Manu Fernandez

وقال توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، في أثناء مخاطبته الجماهير يوم الأحد: "أنا متأكد من أننا سنعود إلى هنا خلال ثلاثة أسابيع". في إشارة إلى العودة من لندن مع كأس دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام المباراة النهائية بين الريال وبوروسيا دورتموند الألماني.

ولم يتمكن النادي من الاحتفال في ملعب البرنابيو كما هو معتاد، بسبب إقامة حفل موسيقي فيه. ووجه معظم اللاعبين ورئيس النادي فلورنتينو بيريز كلمات إلى الجمهور وسط الهتافات والغناء.

المصادر الإضافية • أ ب

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