نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم.. "الأقرب" إلى قلب زين الدين زيدان

بقلم: يورونيوز

فيما لم يحسم المدرب السابق للنادي الإسباني ريال مدريد قراره علنا بعد لتدريب أحد نوادي كرة القدم، فإنه ألمح من خلال تصريحاته لوسائل إعلامية أن ريال مدريد له مكانة هامة في نفسه.

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يتم تداول اسم نجم كرة القدم الفرنسي والمدرب السابق لريال مدريد زين الدين زيدان هذه الأيام في تقارير إعلامية، باعتباره المدرب المقبل والمحتمل لنادي بايرن ميونخ الألماني للموسم المقبل، علما وأنه في حل من أي ارتباط باي فريق منذ 2021.

فخلال متابعته سباق جائزة ميامي الكبرى الأمريكية لسباقات فورمولا1 للسيارات في الولايات المتحدة قبل يومين، أجاب زيدان مراسل شبكة "سكاي" الألمانية بخصوص إمكانية تدريب بايرن ميونخ، بأنه سيشاهد مباراة نصف النهائي للإياب بين الريال وبايرن ضمن دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء في ملعب "برنابيو" في مدريد، وأنه سيشجع النادي الملكي، آملا في أن يحقق ناديه السابق الفوز.

News #Zidane: Former Real coach Zidane about the UCL semi final: „I cheer for Real. It will be a tough game.“



About the possible job as #Bayern manager: „I will watch the game...“@SkySportDE | @Sky_PeterHpic.twitter.com/bVVfeHBKg8 — BenHeckner (@SkySport_Ben) May 5, 2024

والمعروف عن زيدان أنه حصل مع نادي الريال على ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا كمدرب، وحاز على اللقب كلاعب مع النادي نفسه.

زين الدين زيدان، في الوسط، يحضر في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في ميامي. 2024/05/04 Lynne Sladky/AP

وكان مدرب النادي البافاري توماس توخيل أعلن انفصاله عن النادي بنهاية الموسم الحالي، بعد أن كان مقررا انتهاء عقده في 2025.

وكان توخيل أشرف على تدريب أندية أوروبية بارزة مثل نادي تشيلسي الإنجليزي، ونادي بروسيا دورتموند الألماني ونادي باريس سان جرمان الفرنسي.