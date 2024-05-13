محكمة ألمانية تصنف "حزب البديل" اليميني كحركة متطرفة ومشتبه بها

بقلم: يورونيوز

أيدت محكمة ألمانية اليوم الاثنين، تصنيف وكالة المخابرات الداخلية الألمانية لحزب البديل كـ"حركة متطرفة ومشتبه بها".

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وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن المحكمة الإدارية في مونستر حكمت لصالح وكالة الاستخبارات بي إف في، مؤيدة لقرار عام 2022 الصادر عن محكمة ابتدائية في كولونيا.

تأسس حزب البديل من أجل ألمانيا في عام 2013، وركز برنامجه منذ البداية ضد المهاجرين كما عارض بشدة قرار المستشارة الألمانية في ذلك الوقت أنجيلا ميركل باستقبال أعداد كبيرة من اللاجئين والمهاجرين في عام 2015.

وحقق حزب البديل من أجل ألمانيا نتائج قوية في استطلاعات الرأي الأخيرة في ألمانيا وسط تزايد الاستياء من الحكومة الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب.

وكشف تحقيق استقصائي نشرته منصة "كوركيتيف" عن مشاركة أعضاء في الحزب في اجتماع عقد تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وكان هدفه ترحيل ملايين المهاجرين بما في ذلك شخصيات تحمل الجنسية الألمانية وطالبي اللجزء.

وتسبب التحقيق باحتجاجات شعبية حاشدة نددت بصعود اليمين المتطرف في ألمانيا.