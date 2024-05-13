شاهد: طائرة تهبط من دون عجلات في مطار أسترالي بعد أن حلّقت 3 ساعات لتتخلص من الوقود

بقلم: يورونيوز

اضطُرت طائرة خاصة على متنها ثلاثة أشخاص إلى التحليق حول مطار نيوكاسل في أستراليا لمدة ثلاث ساعات كاملة من أجل إنفاذ وقودها قبل أن تهبط من دون عجلات.

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وقرر قائد الطائرة استهلاك الوقود كوسيلة أخيرة بعدما فقدت الطائرة معدات هبوطها.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية والشرطة إن قائد الطائرة أدرك فقدانها معدات الهبوط وأطلق ناقوس الخطر بعد لحظات من إقلاعها من مطار سيدني.

ويُظهر فيديو لقطات لهبوط الطائرة وخروج ركابها وطاقمها بسلام دون إصابات..

وقال بيان للشرطة إن الطائرة كانت تعاني من "مشكلات ميكانيكية"، بينما نقلت هيئة الإذاعة الأسترالية عن ضابط شرطة لم يذكر اسمه قوله إن جهاز الهبوط تعطل.

وكانت سيارات الإطفاء وسيارات الإسعاف في انتظار الطائرة وقت هبوطها على المدرج.