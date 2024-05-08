Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

طائرة شحن تهبط اضطرارياً بمطار إسطنبول بعد تعطل جهاز الهبوط الأمامي

مطار إسطنبول، تركيا، 18 ديسمبر، 2019
مطار إسطنبول، تركيا، 18 ديسمبر، 2019 Copyright Emrah Gurel/ AP
Copyright Emrah Gurel/ AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

اضطرت طائرة شحن، الأربعاء، الهبوط في مطار إسطنبول، إثر تعطل جهاز الهبوط الأمامي.

اعلان

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة بوينغ  من طراز767 تابعة لشركة فيديكس إكسبريس وهي تستخدم جهاز الهبوط الخلفي ثم تغمس مقدمتها بالجزء الأمامي من جسم الطائرة.

وذكرت وكالة الأناضول أن الطائرة كانت في المرحلة الأخيرة من رحلتها من باريس إلى إسطنبول عندما أدرك طاقم القيادة عدم إمكانية فتح جهاز الهبوط الأمامي .

وقال عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، إنه تمت السيطرة على الحادث دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إجلاء الطائرة بأمان.

وأضاف أن الحركة الجوية توقفت مؤقتاً على المدرج الذي هبطت فيه الطائرة .

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

رسمياً.. جزر البهاما تعترف بدولة فلسطين

"نقطة تحول رئيسية".. تقرير جديد يكشف أن أكثر من 30٪ من طاقة العالم من مصادر الطاقة المتجددة

مشاهير الموضة والموسيقى والسينما.. في مهرجان ميت غالا حمل عنوان "الجميلات النائمات"

هبوط مطارات - مطار تركيا إسطنبول حادث