طائرة شحن تهبط اضطرارياً بمطار إسطنبول بعد تعطل جهاز الهبوط الأمامي

بقلم: يورونيوز

اضطرت طائرة شحن، الأربعاء، الهبوط في مطار إسطنبول، إثر تعطل جهاز الهبوط الأمامي.

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وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي طائرة بوينغ من طراز767 تابعة لشركة فيديكس إكسبريس وهي تستخدم جهاز الهبوط الخلفي ثم تغمس مقدمتها بالجزء الأمامي من جسم الطائرة.

وذكرت وكالة الأناضول أن الطائرة كانت في المرحلة الأخيرة من رحلتها من باريس إلى إسطنبول عندما أدرك طاقم القيادة عدم إمكانية فتح جهاز الهبوط الأمامي .

وقال عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية التركي، إنه تمت السيطرة على الحادث دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إجلاء الطائرة بأمان.

وأضاف أن الحركة الجوية توقفت مؤقتاً على المدرج الذي هبطت فيه الطائرة .