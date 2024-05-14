أربعة جرحى إثر انهيار مبنى في العاصمة الكينية نيروبي

بقلم: يورونيوز

انهار مبنى كان من المقرر هدمه في العاصمة الكينية نيروبي اليوم الثلاثاء.

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وقالت السلطات إن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، أصيب ثلاثة منهم بجروح خطيرة، بينما أصيب شخص واحد بجروح طفيفة.

وقال المسؤولون إنه تم إخلاء المبنى مؤخرًا وصدر الأمر بهدمه لأنه قريب جدًا من النهر.

وشهدت كينيا أمطاراً وفيضانات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 238 شخصاً، ونزوح أكثر من 40 ألف أسرة، بحسب وزارة الداخلية الكينية، مما دفع الحكومة إلى إصدار أوامر للناس بالانتقال إلى مناطق مرتفعة.