Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

أربعة جرحى إثر انهيار مبنى في العاصمة الكينية نيروبي

انهيار أحد المباني التي صدر أمر بإخلائها في العاصمة الكينية نيروبي.
انهيار أحد المباني التي صدر أمر بإخلائها في العاصمة الكينية نيروبي. Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

انهار مبنى كان من المقرر هدمه في العاصمة الكينية نيروبي اليوم الثلاثاء.

اعلان

وقالت السلطات إن أربعة أشخاص نقلوا إلى المستشفى، أصيب ثلاثة منهم بجروح خطيرة، بينما أصيب شخص واحد بجروح طفيفة.

وقال المسؤولون إنه تم إخلاء المبنى مؤخرًا وصدر الأمر بهدمه لأنه قريب جدًا من النهر.

وشهدت كينيا أمطاراً وفيضانات غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 238 شخصاً، ونزوح أكثر من 40 ألف أسرة، بحسب وزارة الداخلية الكينية، مما دفع الحكومة إلى إصدار أوامر للناس بالانتقال إلى مناطق مرتفعة.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

الفلسطينيون يحيون الذكرى 76 للنكبة وهم يعيشون كارثة أوسع في غزة

صحيفة "لوباريسيان": كواليس شجار "هز الجدران" بين كيليان مبابي وناصر الخليفي

الاتحاد الأوروبي يوافق على ميثاق جديد للهجرة على أمل دحر شعبية اليمين المتطرف المتزايدة

انهيار فيضانات - سيول حادث كينيا جرحى