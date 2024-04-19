محتجون في كينيا يدعون لاتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ

خرج نشطاء لأجل المناخ للاحتجاج على صناعات الوقود الأحفوري في مدينة كيسومو في كينيا. ودعا المتظاهرون إلى إجراء تغييرات لوقف ظاهرة الاحتباس الحراري التي تنعكس سلباً على النظم البيئية المحيطة بهم، والتي تتمثل بالمحيطات والبحيرات. وتعد هذه المظاهرة جزءًا من سلسلة احتجاجات عالمية جرت يوم الجمعة، للمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

خرج نشطاء لأجل المناخ للاحتجاج على صناعات الوقود الأحفوري في مدينة كيسومو في كينيا. ودعا المتظاهرون إلى إجراء تغييرات لوقف ظاهرة الاحتباس الحراري التي تنعكس سلباً على النظم البيئية المحيطة بهم، والتي تتمثل بالمحيطات والبحيرات. وتعد هذه المظاهرة جزءًا من سلسلة احتجاجات عالمية جرت يوم الجمعة، للمطالبة باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.