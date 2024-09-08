في ثوانٍ معدودة: برج هيرتز في لويزيانا يتحول من رمز للمدينة إلى كومة أنقاض

بقلم: يورونيوز

انهار يوم السبت برج هيرتز المكون من 22 طابقا في بحيرة تشارلز بولاية لويزيانا، بعد أن ظل شاغرا لما يقارب الأربع سنوات.

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البرج، الذي كان يعرف سابقا باسم برج كابيتال ون، كان رمزا للمدينة، لكنه أصبح يشكل علامة على الخراب الناجم عن إعصاري لورا ودلتا.

سقط البرج بسرعة في سحابة ضخمة من الغبار، متحولا إلى كومة من الأنقاض يبلغ ارتفاعها نحو خمسة طوابق، وذلك بعد أن أطلق فريق الهدم سلسلة من الانفجارات من الداخل.

كان المبنى، الذي هيمن على أفق المدينة لأكثر من أربعة عقود، قد تعرض لأضرار كبيرة بعد سلسلة الأعاصير التي اجتاحت جنوب غرب لويزيانا في عام 2020، حيث تحطمت نوافذه، وغطيت بأقمشة ممزقة.

ورغم وعود مالكي المبنى، شركة هيرتز للاستثمار العقاري ومقرها لوس أنجلوس، بإصلاحه بعد تسوية مع شركة التأمين زيورخ، لم تتح الفرصة لذلك حتى انهياره.