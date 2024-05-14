الطبيب الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة يعلن رفع الحظر المفروض على دخوله منطقة شنغن.
أعلن الطبيب الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة اليوم الثلاثاء رفع الحظر المفروض على دخوله إلى دول منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي.
وقال أبو ستة ومنظمات حقوقية إن قرار رفع الحظر جاء عقب قبول محكمة ألمانية الطعن المقدم من محاميه.
وشكر أبو ستة محاميه ألكسندر غورسكي ومحاميي المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ومركز الدعم القانوني الأوروبي على جهودهم في الطعن أمام المحكمة الألمانية.
وعمل أبو ستة متطوعاً في علاج الجرحى الفلسطينيين لمدة سبعة أسابيع خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023 في مستشفيات الشفاء والأهلي المعمداني في قطاع غزة.
وعند عودته إلى بريطانيا، قال إن ما شهده في القطاع هو "جرائم إبادة" يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
ومٌنع أبو ستة من دخول ألمانيا الشهر الماضي للمشاركة في فعالية "مؤتمر فلسطين".
كذلك منعته السلطات الفرنسية من دخول البلاد بداية الشهر الجاري لإلقاء محاضرة أمام مجلس الشيوخ في باريس.
وقالت السلطات الفرنسية آنذاك إنها تنفذ مذكرة حظر أصدرتها السلطات الألمانية بمنع دخول إلى جميع دول منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي.