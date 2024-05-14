بقلم: يورونيوز

الطبيب الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة يعلن رفع الحظر المفروض على دخوله منطقة شنغن.

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أعلن الطبيب الفلسطيني البريطاني غسان أبو ستة اليوم الثلاثاء رفع الحظر المفروض على دخوله إلى دول منطقة شنغن بالاتحاد الأوروبي.

The travel ban put on me for the Shengin area countries has been lifted. — Ghassan Abu Sitta (@GhassanAbuSitt1) May 14, 2024

وقال أبو ستة ومنظمات حقوقية إن قرار رفع الحظر جاء عقب قبول محكمة ألمانية الطعن المقدم من محاميه.

وشكر أبو ستة محاميه ألكسندر غورسكي ومحاميي المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ومركز الدعم القانوني الأوروبي على جهودهم في الطعن أمام المحكمة الألمانية.

I am grateful to Alexanded Gorski, ICJP lawyers and ELSC for their unwaivering support. We will not be silenced https://t.co/azxMlMWT9w — Ghassan Abu Sitta (@GhassanAbuSitt1) May 14, 2024

وعمل أبو ستة متطوعاً في علاج الجرحى الفلسطينيين لمدة سبعة أسابيع خلال شهري أكتوبر/ تشرين الأول، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2023 في مستشفيات الشفاء والأهلي المعمداني في قطاع غزة.

وعند عودته إلى بريطانيا، قال إن ما شهده في القطاع هو "جرائم إبادة" يرتكبها الجيش الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

ومٌنع أبو ستة من دخول ألمانيا الشهر الماضي للمشاركة في فعالية "مؤتمر فلسطين".

كذلك منعته السلطات الفرنسية من دخول البلاد بداية الشهر الجاري لإلقاء محاضرة أمام مجلس الشيوخ في باريس.

وقالت السلطات الفرنسية آنذاك إنها تنفذ مذكرة حظر أصدرتها السلطات الألمانية بمنع دخول إلى جميع دول منطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي.