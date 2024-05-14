Eventsالأحداث
Loader
آخر الأخبار

Trending

My Europe

Categories

مجلات

العالم

Categories

مجلات

Business

Categories

مجلات

Next

Categories

مجلات

Green

Categories

مجلات

الصحة

Categories

مجلات

ثقافة

Categories

مجلات

سفر

Categories

مجلات

Video
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداث
Loader

Find Us

FlipboardNabdLinkedinفايبر
Apple storeGoogle Play store
اعلان

وسط التغييرات في الكرملين.. القبض على مسؤول كبير آخر في وزارة الدفاع الروسية بتهم الرشوة

اللفتنانت جنرال يوري كوزنتسوف-صورة غير مؤرخة قدمتها الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية- 28 أغسطس 2021
اللفتنانت جنرال يوري كوزنتسوف-صورة غير مؤرخة قدمتها الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية- 28 أغسطس 2021 Copyright Russian Defense Ministry Press Service/Russian Defense Ministry Press Service
Copyright Russian Defense Ministry Press Service/Russian Defense Ministry Press Service
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قالت مصادر رسمية، الثلاثاء، إن مسؤولاً كبيراً ثانياً في وزارة الدفاع الروسية اعتقل بتهمة الرشوة، بعد أيام من إقالة الرئيس فلاديمير بوتين لوزير الدفاع.

اعلان

أفادت وسائل إعلام روسية أن  اللفتنانت جنرال يوري كوزنتسوف ( 55 عاماً)، رئيس مديرية شؤون الموظفين الرئيسية بوزارة الدفاع، اعتقل في مداهمة لمنزله بضواحي موسكو، الاثنين. 

وتم اعتقاله بتهمة الرشوة وسجنه على ذمة التحقيق والمحاكمة، وفقاً للجنة التحقيق، وهي أعلى وكالة تحقيق جنائية حكومية في روسيا.

واتهم كوزنتسوف بقبول "رشوة كبيرة بشكل استثنائي"، وهي تهمة عقوبتها السجن لمدة تصل إلى 15 عاماً. 

وزعمت اللجنة أنه تلقى الرشوة في منصبه السابق كرئيس لمديرية هيئة الأركان العامة العسكرية المسؤولة عن الحفاظ على أسرار الدولة، وهو المنصب الذي شغله لمدة 13 عاماً.

وداهم جهاز الأمن الفيدرالي منزله، أثناء نومه، وحطم أبوابه ونوافذه ، حسبما ذكرت التقارير، وصادر عملات ذهبية وسلع فاخرة وأكثر من 100 مليون روبل (ما يزيد قليلاً عن مليون دولار).

وبحسب ما ورد، تم استجواب زوجته، التي عملت سابقاً في العديد من مباني وزارة الدفاع.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استبدل، الأحد، وزير دفاعه سيرغي شويغو، الذي شغل منصب وزير الدفاع لمدة 11 عاماً ونصف، بالخبير الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء السابق أندريه بيلوسوف، في أكبر تغيير في هيكل القيادة العسكرية منذ  أن شنت موسكو حربها على أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022..

وعين بوتين شويغو أميناً لمجلس الأمن الروسي، وهو دور مماثل تقريباً لمستشار الأمن القومي الأمريكي، ليحل محل نيكولاي باتروشيف.

وتم تعيين باتروشيف، وهو عضو متشدد وقوي في الدائرة الداخلية لبوتين والذي شغل هذا المنصب لمدة 16 عاماً، مساعداً للرئيس. 

كما تم تعيين أليكسي ديومين، حاكم منطقة تولا والذي غالباً ما يُشار إليه كخليفة محتمل لبوتين، مساعداً للرئيس.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، إن باتروشيف سيشرف على صناعات بناء السفن الروسية في وظيفته الجديدة، لكنه قد يتولى لاحقاً مهام أخرى أيضاً.

وألقي القبض على نائب شويغو، تيمور إيفانوف، الشهر الماضي بتهم الرشوة.

ويُنظر إلى شويغو على أنه شخصية رئيسية وراء قرار بوتين بغزو أوكرانيا في شباط/ فبراير 2022. 

وجاء هذا التغيير في الوقت الذي شنت فيه القوات الروسية هجمات جديدة، في محاولة للاستفادة من تباطؤ المساعدات الغربية لأوكرانيا، فيما يعتبره العديد من المراقبين لحظة حاسمة في الحرب.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مئات الفلسطينيين يتظاهرون في الخليل مساندة لأهاليهم في غزة

شاهد: رئيس الوزراء مودي يقدم ترشحه لولاية ثالثة في الانتخابات العامة بالهند

أخطر مهربي البشر.. من هو "العقرب" العراقي الذي تعقبته أنتربول واصطادته سلطات كردستان؟

فلاديمير بوتين روسيا دفاع الغزو الروسي لأوكرانيا الرشوة تعديل حكومي / تعديل وزاري