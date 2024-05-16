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بعد يوم من محاولة اغتياله.. حالة رئيس وزراء سلوفاكيا "خطيرة للغاية"

بعد محاولة الاغتيال التي تعارض لها ..حالة رئيس وزراء سلوفاكيا مستقرة
بعد محاولة الاغتيال التي تعارض لها ..حالة رئيس وزراء سلوفاكيا مستقرة Copyright Jan Kroslak/Tlacova agentura SR
Copyright Jan Kroslak/Tlacova agentura SR
بقلم:  يورونيوز مع اب
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أفاد نائب رئيس الوزراء السلوفاكي أن حالة رئيس الوزراء في سلوفاكيا خطيرة لكنها مستقرة حالياً بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها.

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عبرت رئيسة البلاد زوزانا تشابوتوفا عن صدمتها للهجوم المسلح "الوحشي"  الذي استهدف  رئيس الوزراء.حيث اعتبرته هجومًا على الديمقراطية.
وقال الرئيس المنتخب بيتر بيليجريني إنه تحدث إلى فيكو في المستشفى لكنه أكد أن حالته "لا تزال خطيرة للغاية".

وأعلن وزير الدفاع السلوفاكي روبرت كالينياك، أن الهجوم الذي وقع على رئيس الوزراء هو "اعتداء سياسي"، وأشار خلال مؤتمر صحفي عقد في المستشفى الذي خضع  فيه  فيكو لعملية جراحية الى أن  دوافع الاعتداء هي سياسية بالأساس. 

وقال وزير الداخلية ماتوس شوتاي إيستوك إن المشتبه به محتجز وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الدافع وراء إطلاق النار كان سياسيًا.

وقال إستوك إن المشتبه به، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 71 عاما، لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، لكنه شارك في السابق في احتجاجات مناهضة للحكومة.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية صورة للمشتبه به .فيما تشير الأبحاث والمعلومات الأولية  إلى أن المشتبه به هو كاتب وناشط سياسي يبلغ من العمر 71 عامًا.

وكان رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو  الذي يبلغ من العمر 59 عامًا، قد تعرض أمس لإطلاق نار عدة مرات من مسافة قريبة أثناء حضوره اجتماعًا لحكومته بمدينة هاندلوفا التي يبلغ عدد سكانها 16,000 نسمة.

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