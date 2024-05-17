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بعد محاولة اغتيال صدمت أوروبا.. رئيس وزراء سلوفاكيا يخضع لعملية جراحية ثانية ووضعه "لا يزال حرجاً"

ملف - رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في بودابست، المجر، الثلاثاء 16 يناير 2024.
ملف - رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في بودابست، المجر، الثلاثاء 16 يناير 2024. Copyright AP Photo/Denes Erdos, File
Copyright AP Photo/Denes Erdos, File
بقلم:  Euronews مع AP
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

تعرض فيكو الذي يبلغ من العمر 59 عاما إلى أربع طلقات نارية في البطن والرأس، عقب اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا، وسط البلاد، وذلك خلال تقديم التحية لأنصاره. وقالت مصادر حكومية الخميس إن حالته لا تزال حرجة.

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خضع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو لعملية جراحية أخرى بعيد تعرضه لمحاولة اغتيال مساء الأربعاء، ولا يزال في حالة خطيرة، وفقًا لنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع روبرت كاليناك.

وقال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، لإذاعة عامة، اليوم الجمعة، إن فيكو "بين الحياة والموت" بعد يومين من محاولة اغتياله التي تسببت في صدمة في أوروبا. وتابع أوربان قائلاً: "ندعو لرئيس الوزراء روبرت فيكو ونعبر عن تضامننا مع سلوفاكيا... نتمنى له الشفاء العاجل والعودة إلى عمله. 

وتعرض فيكو الذي يبلغ من العمر 59 عاما إلى أربع طلقات نارية في البطن والرأس، عقب اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا، وسط البلاد، وذلك خلال تقديم التحية لأنصاره. وقالت مصادر حكومية الخميس إن حالته لا تزال حرجة. 

وقال وزير الداخلية السلوفاكي ماتوس سوتاج إيستوك خلال مؤتمر صحفي: "محاولة اغتيال فيكو كانت ذات دوافع سياسية".

وقال إيستوك إن المشتبه به، ويدعى غراغ شانتولا وهو كاتب مسن عمره 71 عاما، كان "ذئبًا منفردًا" ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي ولكنه شارك سابقًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واصطحبت الشرطة السلوفاكية المتهم إلى منزله صباح اليوم الجمعة، وقالت وسائل الإعلام إن ذلك جزء من البحث عن أدلة. وعرضت محطة ماركيزا التلفزيونية السلوفاكية لقطات للمشتبه به أثناء نقله إلى منزله في بلدة ليفيس، وذكرت أن الشرطة صادرت جهاز كمبيوتر وبعض الوثائق

رجل يحمل علم سلوفاكيا خارج مستشفى جامعة إف دي روزفلت، بانسكا بيستريتسا، وسط سلوفاكيا
رجل يحمل علم سلوفاكيا خارج مستشفى جامعة إف دي روزفلت، بانسكا بيستريتسا، وسط سلوفاكياDenes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

وحذر المدعون الشرطة من تحديد هوية المشتبه به علنًا أو الكشف عن تفاصيل أخرى تتعلق بالقضية. ومن المقر أن تتم مراجعة احتجاز المشتبه به في جلسة استماع يوم السبت في محكمة بيزينوك الجنائية السلوفاكية المتخصصة، خارج العاصمة براتيسلافا.

أشارت تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى منفذ عملية الإغتيال في حق رئيس الوزراء السلوفاكي متقاعد يبلغ من العمر 71 عامًا ويُعرف بأنه شاعر وروائي هاوٍ ربما عمل سابقًا كحارس أمن في مركز تجاري في جنوب غرب البلاد.

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