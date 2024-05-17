مظاهرات حاشدة في مدينة طرابلس اللبنانية دعماً للاجئين السوريين ورفضاً لترحيلهم

بقلم: يورنيوز مع اب

تظاهر عشرات الأشخاص اليوم الجمعة في مدينة طرابلس شمال لبنان دعماً للاجئين السوريين في البلاد وسط تصاعد المشاعر المعادية لهم.

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تظاهرعشرات الأشخاص اليوم الجمعة في مدينة طرابلس شمال لبنان دعماً للاجئين السوريين في البلاد وسط تصاعد المشاعر المناهضة لهم.

وتواصلت المظاهرات رغم حظر محافظ شمال لبنان التظاهر، خوفًا من وقوع اشتباكات في البلاد .

وعلى مدى الأشهر الماضية، ارتفعت أصوات الأحزاب السياسية اللبنانية البارزة مطالبة بعودة اللاجئين السوريين.

وقد دعا حزب التحرير الإسلامي إلى المظاهرة المؤيدة للاجئين بينما دعا ما يسمى ب”الحملة الوطنية لتحرير لبنان من الاحتلال الديموغرافي السوري“ إلى المظاهرة المناوئة.

في هذا الإطار، عقد أول أمس مجلس النواب اللبناني جلسة حول مساءلة الحكومة عن هبة المليار يورو وأيضا للخروج بموقف موحّد تجاه قضية عودة اللاجئين السوريين.

ومن المنتظر أن يشارك لبنان في "مؤتمر بروكسيل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة" في السابع والعشرين من الشهر الحالي.

في الأثناء، تنظر السلطات البنانية إلى هذا الملف بوصفه عبئا لم تعد تقوى على تحمله في ظل أزمة اقتصادية خانقة في البلاد منذ خريف 2019.

في الأثناء تستضيف لبنان حوالي 780,000 لاجئ سوري مسجل ومئات الآلاف من غير المسجلين مما يجعلها أعلى نسبة لاجئين في العالم من حيث عدد السكان.

وغادر هذا الأسبوع أكثر من 300 لاجئ سوري عائدين إلى وطنهم سوريا في قافلة من بلدتين نائيتين في شمال شرق لبنان.