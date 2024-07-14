شاهد: خروج مسيرة ضخمة في روالبندي الباكستانية دعماً لغزة

بقلم: يورونيوز

شارك المئات من أنصار حزب "تحريك لبيك باكستان" الإسلامي الراديكالي بمسيرة، السبت، في مدينة روالبندي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.

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يقول المتظاهر أمير محمود: "لدينا ثلاثة مطالب، يجب حظر المنتجات الإسرائيلية على المستوى الوطني في جميع أنحاء باكستان، ويجب تقديم المساعدة الطبية لإخواننا وأخواتنا الفلسطينيين، ويجب أن تعلن الحكومة الباكستانية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرهابيًا".

وشنت إسرائيل حربها الدامية على قطاع غزة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأسفرت هذه الحرب الطاحنة عن مقتل أكثر من 38,300 شخصاً في غزة وإصابة أكثر من 88,000 شخصاً، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.

وقد طُرد أكثر من 80% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ويتواجد معظمهم الآن في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة، ويواجهون الجوع على نطاق واسع.