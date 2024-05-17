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بوتين: هجوم خاركيف هدفه إقامة "منطقة عازلة" لمواجهة هجمات كييف

بوتين يؤكد أن هجوم خاركيف هدفه إقامة "منطقة عازلة" لمواجهة هجمات كييف
بوتين يؤكد أن هجوم خاركيف هدفه إقامة "منطقة عازلة" لمواجهة هجمات كييف Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز مع اب
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، أن هجوم موسكو في منطقة خاركيف الأوكرانية يهدف إلى إنشاء منطقة عازلة، لمواجهة الهجمات التي تطال روسيا.

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وصرّح بوتين خلال مؤتمر صحفي في مدينة هاربين شمال شرقي الصين: "لقد حذرت سابقًا أنه في حال استمرت الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية، سنضطر لإقامة منطقة أمنية عازلة، وهذا ما نقوم به".

وأضاف "ما يحصل في اتجاه خاركيف يتحمّلون هم (الأوكرانيون) أيضا مسؤوليته، لأنهم قصفوا ويواصلون قصف المناطق السكنية في المناطق الحدودية (الروسية) بما فيها بيلغورود".

وفيما يتعلق بإمكانية اجتياح  مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، أكد بوتين: "لا نخطط لذلك في الوقت الحالي"، مؤكدًا أن الجيش الروسي يتقدم عسكريًا "يوميًا" في تلك المنطقة.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت سابقًا أنها أبطأت التقدم العسكري الروسي في منطقة خاركيف، حيث لا يزال الوضع "صعبًا للغاية" وفقًا لتصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ودخلت القوات الروسية قرب خاركيف منذ أسبوع، لتفتح جبهة شمالية شرقية جديدة في الحرب التي تدور رحاها إلى حد بعيد في الشرق والجنوب منذ عامين تقريبا.

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