بوتين يشيد بالعلاقات الثنائية المتنامية مع بكين في مجال الطاقة

بقلم: يورونيوز مع اب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، رغبة موسكو في تعزيز تعاونها مع بكين في مجال الطاقة، وذلك خلال زيارته المعرض الروسي الصيني في هاربين وجامعتها، في اليوم الثاني من زيارته للصين.

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أشاد الزعيم الروسي بالعلاقات المتنامية بين البلدين، معبرًا عن إعجابه بالنمو الملحوظ في التجارة الثنائية. وفي ظل التوترات المتزايدة مع الغرب، ركز بوتين خلال زيارته على التبادلات التجارية والثقافية بين روسيا والصين.

وفي خطاب ألقاه خلال افتتاح المعرض، أعرب بوتين عن افتخاره بنتائج العلاقات الاقتصادية بين روسيا والصين، وقال: "قبل بضع سنوات فقط، كان رقم المليار دولار في حجم التجارة يُعتبر نجاحًا كبيرًا، أما الآن فقد تجاوزت التجارة الثنائية 240 مليار دولار وفقًا للإحصاءات الصينية".

وأضاف بوتين قوله: "إن روسيا مستعدة وقادرة على تزويد الاقتصاد والشركات والمدن الصينية، بالطاقة والضوء والحرارة الصديقة للبيئة وبأسعار معقولة، بشكل موثوق ودون انقطاع".

موقف محايد

وتقول الصين أنها تتخذ موقفًا محايدًا في الصراع القائم على الأراضي الأوكرانية، رغم أنها أيدت موقف الكرملين بأن الغرب استفز روسيا لمهاجمة أوكرانيا، وتواصل بكين توفير الدعم لموسكو لإنتاج الأسلحة.

وكانت الصين، التي لم تنتقد الغزو الروسي، قد اقترحت خطة سلام صيغت على نطاق واسع في عام 2023، تدعو إلى وقف إطلاق النار ومحادثات مباشرة بين موسكو وكييف. في حين رفضت أوكرانيا والغرب هذه الخطة لأنها لم تدعُ روسيا إلى مغادرة الأجزاء المحتلة من أوكرانيا.