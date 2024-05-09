فيديو: إصابة 11 شخصاً من بينهم طفل في قصف على مدينة يبلغورود في روسيا

بقلم: يورونيوز

أعلن حاكم بيلغورود اليوم الخميس إصابة 11 شخصاً من بينهم طفل في قصف على المدينة الروسية التي تقع قرب الحدود مع أوكرانيا.

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وأضاف الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف بأن القصف ألحق أضرار في 27 مبنى سكنياً و53 سيارة.

وأظهرت لقطات للتلفزيون الروسي الرسمي الأضرار التي لحقت بالمباني والسيارات بالإضافة إلى عمال الطوارئ والإطفاء الذين يعملون في مكان الحادث.

ويأتي الهجوم في اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بالذكرى الـ79 للانتصار على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية بسلسلة من الأنشطة الاحتفالية والمسيرات في جميع أنحاء البلاد.

وتم إلغاء احتفالات يوم النصر في بيلغورود هذا العام بسبب مخاوف أمنية وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتكررت عمليات قصف المدينة الحدودية خلال الأشهر القليلة الماضية.